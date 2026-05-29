中職／兄弟再傳傷兵 宋晟睿大腿拉傷降二軍、陳俊秀也有不適

中信兄弟隊連兩天都有要員受傷，昨天岳東華因傷降下二軍，今天宋晟睿也加入傷兵行列，降下二軍，總教練平野惠一表示，他的左大腿有點小拉傷，並不嚴重，但要休多久還不明朗。此外，陳俊秀昨天全場未上，今天也未參與賽前練習，平野解釋是因腰部不適。

兄弟帶著7連敗來到台北大巨蛋面對富邦悍將隊，異動二上二下，宋晟睿、李聖裕降下二軍，詹子賢、江坤宇回歸一軍，兩人都排進先發打線。

隨著江坤宇回歸，張仁瑋今天改扛三壘，平野表示，基於還是希望讓阿瑋上場，如果放在外野，感覺負擔會比較大，因此安排他在三壘出賽。

江坤宇5月初在打擊剛有起色時出現傷情，他說一開始也會覺得很可惜，但後面告訴自己，遇到了就是去面對，讓自己保持正面心態。

對於張仁瑋在這段時間打出成績，江坤宇並不意外，「阿瑋一直都表現很好，不管守什麼位置，是球隊很重要的一份子，隨時哪裡都有他在，球隊有阿瑋，大家都很放心。」

談兄弟本季低潮，江坤宇說：「我相信大家都是一樣，上場都是想要贏得比賽，沒有人想要輸球，保持正面心情面對我們現在遇到的，這樣可能大家會更珍惜我們現在擁有彼此。我覺得遇到這個問題，大家共同面對、一起解決，大家會越來越好。」