中職／桃猿19歲游擊手游承勳本季初登一軍先發 曾總叮嚀：好好打球

樂天桃猿隊今天回到主場迎戰台鋼雄鷹隊，賽前做出異動，外野手何品室融重返一軍先發，另將19歲內野手游承勳升上一軍，且排上先發游擊手、第9棒，是他本季首度升一軍，總教練曾豪駒也不忘叮嚀他「好好打球。」

猿隊今天回到主場，先發打線出現新成員，游擊手游承勳本季首度登上一軍，曾豪駒表示：「這段期間都有觀察他在二軍的整體表現，數據其實都不錯，那目前就是狀況好的選手，看他們有沒有機會把二軍的表現複製到一軍。」

游承勳為猿隊2024年選秀第5輪獲指名，去年6月首度升上一軍，共出賽5場，合計9打數敲出1支安打，而他去年最終拿下二軍安打王。本季在二軍繳出3成10打擊率，今天被拉上一軍。

曾豪駒指出，游承勳揮棒果斷，在擊球上的控制能力也算不錯，但身體素質可能還沒有那麼好，希望他在面對一軍的投手也能有所發揮。

本季首場出賽就先發上陣，曾總也有用意，「他們在二軍其實狀況都不錯，如果上來只是在等機會，在手感上或是對比賽的節奏上，可能比較沒有辦法去掌握，讓他們先下場比賽之後，還可以去掌握後續狀態這樣。」

至於是否有給游承勳特別的叮嚀？曾總用4個字回應：「好好打球。」接著也補充說明，「我是說，希望他好好地把自己的優勢展現出來。」