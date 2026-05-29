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日職／林安可5月打擊率不到2成被降二軍 日職一軍暫無台將
日職西武獅隊台灣外野手林安可，近期連續6場出賽沒有擊出安打，且近4戰都是代打上陣，今天被西武隊抹消一軍登錄，如此一來，目前一軍沒有台灣球員，但軟銀隊投手徐若熙有機會在本周回歸一軍先發。
林安可本季從中職轉戰日職發展，但近期打擊狀況下滑，5月合計僅出賽13場比賽，25打數敲出4安打，且只有1支長打，單月打擊率僅0.160，也逐漸讓出先發機會，並在今天被降二軍。
本季林安可在日職合計出賽38場，115打數敲出23支安打，有2發全壘打，敲回10分打點，也吞下29次三振，打擊率2成。而目前西武獅隊戰績29勝20敗2和，暫居太平洋聯盟首位。
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