日職／日媒解析徐若熙崩盤原因 二軍改變站位找回壓制力！

徐若熙歷經月初在一軍的慘烈先發敗仗後，如今已逐漸找回狀態。在經過超過3周二軍調整，徐若熙也預計將在與廣島的交流戰系列賽登板。近日，資深自由記者田尻耕太郎則撰寫深度報導，重新解析徐若熙先前遭西武痛擊的原因，也揭露他後續在二軍進行的重要調整。

徐若熙在5月4日休息16天後重返一軍，先發面對埼玉西武獅時，雖然飆出旅日最快157公里火球，但最終仍4局被敲14安、失7分，其中還包含2發全壘打。

報導指出，徐若熙當時投完第2局回到休息區後，眼眶已泛著淚光，之後更獨自坐在板凳角落，用毛巾摀住臉，長時間低頭沉思。

長期採訪福岡軟銀鷹的田尻耕太郎重新觀看比賽影片後也發現，徐若熙當天幾乎所有變化球都遭到精準鎖定。

包括渡部聖彌首局鎖定滑球敲安、西武洋砲尼文（Tyler Nevin）兩發全壘打分別瞄準滑球與變速球，林安可則擊中曲球，而平澤大河與小島大河也都針對變速球出棒。

「那種被打的方式讓人覺得不太對勁，甚至會讓人感覺西武打者像是早就胸有成竹地在揮棒。」田尻直言。

報導中也提到，日本職棒除了球威對決，更是一場建立在大量情蒐與數據分析上的「腦力戰」，甚至存在專門研究投手動作細節與習慣的分析人員。

而在被下放二軍後，徐若熙開始進行一連串調整。雖然教練團不願透露太多細節，但確認他確實嘗試改變投手板站位。

「原本他站在投手板偏一壘側的位置，先改成偏三壘側，但在（15日）對歐力士二軍之戰，又逐漸微調，最後落在偏中央的位置。正是在這個新站位下，他對廣島二軍投出完全主宰的好投。」田尻耕太郎指出。

他指的是5月22日對廣島東洋鯉魚二軍之戰，徐若熙僅用87球便完投9局，投出俗稱「Maddux」的百球內完封勝，全場無四死球、飆出10次三振，只被敲2支安打。

軟銀二軍教練表示，「這樣的調整能更有效發揮徐若熙原本擁有的球種，而且控球確實改善很多。」

投手教練倉野信次更是給出高度肯定，「雖然對手是二軍，但整體看來，我認為他已經恢復到能在一軍競爭的狀態了。」

此外，改變投手板站位後，也能改變打者觀看球路的角度，某種程度上也成為對抗對手情蒐研究的一種方式。

軟銀今起和廣島三連戰的首場先發投手由大關友久出任，徐若熙則有望扛下明或後天的先發任務。