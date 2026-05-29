快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／日媒解析徐若熙崩盤原因 二軍改變站位找回壓制力！

聯合新聞網／ 綜合報導
田尻耕太郎解析徐若熙先前遭西武痛擊的原因，也揭露他後續在二軍進行的重要調整。本報資料照片
田尻耕太郎解析徐若熙先前遭西武痛擊的原因，也揭露他後續在二軍進行的重要調整。本報資料照片

徐若熙歷經月初在一軍的慘烈先發敗仗後，如今已逐漸找回狀態。在經過超過3周二軍調整，徐若熙也預計將在與廣島的交流戰系列賽登板。近日，資深自由記者田尻耕太郎則撰寫深度報導，重新解析徐若熙先前遭西武痛擊的原因，也揭露他後續在二軍進行的重要調整。

徐若熙在5月4日休息16天後重返一軍，先發面對埼玉西武獅時，雖然飆出旅日最快157公里火球，但最終仍4局被敲14安、失7分，其中還包含2發全壘打。

報導指出，徐若熙當時投完第2局回到休息區後，眼眶已泛著淚光，之後更獨自坐在板凳角落，用毛巾摀住臉，長時間低頭沉思。

長期採訪福岡軟銀鷹的田尻耕太郎重新觀看比賽影片後也發現，徐若熙當天幾乎所有變化球都遭到精準鎖定。

包括渡部聖彌首局鎖定滑球敲安、西武洋砲尼文（Tyler Nevin）兩發全壘打分別瞄準滑球與變速球，林安可則擊中曲球，而平澤大河與小島大河也都針對變速球出棒。

「那種被打的方式讓人覺得不太對勁，甚至會讓人感覺西武打者像是早就胸有成竹地在揮棒。」田尻直言。

報導中也提到，日本職棒除了球威對決，更是一場建立在大量情蒐與數據分析上的「腦力戰」，甚至存在專門研究投手動作細節與習慣的分析人員。

而在被下放二軍後，徐若熙開始進行一連串調整。雖然教練團不願透露太多細節，但確認他確實嘗試改變投手板站位。

「原本他站在投手板偏一壘側的位置，先改成偏三壘側，但在（15日）對歐力士二軍之戰，又逐漸微調，最後落在偏中央的位置。正是在這個新站位下，他對廣島二軍投出完全主宰的好投。」田尻耕太郎指出。

他指的是5月22日對廣島東洋鯉魚二軍之戰，徐若熙僅用87球便完投9局，投出俗稱「Maddux」的百球內完封勝，全場無四死球、飆出10次三振，只被敲2支安打。

軟銀二軍教練表示，「這樣的調整能更有效發揮徐若熙原本擁有的球種，而且控球確實改善很多。」

投手教練倉野信次更是給出高度肯定，「雖然對手是二軍，但整體看來，我認為他已經恢復到能在一軍競爭的狀態了。」

此外，改變投手板站位後，也能改變打者觀看球路的角度，某種程度上也成為對抗對手情蒐研究的一種方式。

軟銀今起和廣島三連戰的首場先發投手由大關友久出任，徐若熙則有望扛下明或後天的先發任務。

2026世足賽要來了

西武 廣島 徐若熙 日本

相關新聞

日職／日媒解析徐若熙崩盤原因 二軍改變站位找回壓制力！

徐若熙歷經月初在一軍的慘烈先發敗仗後，如今已逐漸找回狀態。在經過超過3周二軍調整，徐若熙也預計將在與廣島的交流戰系列賽登板。近日，資深自由記者田尻耕太郎則撰寫深度報導，重新解析徐若熙先前遭西武痛擊的原因，也揭露他後續在二軍進行的重要調整。

日職／林安可5月打擊率不到2成被降二軍 日職一軍暫無台將

日職西武獅隊台灣外野手林安可，近期連續6場出賽沒有擊出安打，且近4戰都是代打上陣，今天被西武隊抹消一軍登錄，如此一來，目前一軍沒有台灣球員，但軟銀隊投手徐若熙有機會在本周回歸一軍先發。

中職／周思齊引退發願成真 台北市立棒球場紀念碑小巨蛋落成

台北小巨蛋舊址為台北市立棒球場，為了紀念原先的球場，北市府計畫「台北好球 世代交棒」棒球紀念碑，今在小巨蛋北廣場落成。亞洲棒球總會長特助周思齊也到場，他說，感謝這20多年來文史工作者及市長蔣萬安倡議，棒球教會了大家傳承。

日職／前廣島球員涉「喪屍煙彈」有罪 直播爆料共6隊友向同一人購買

日本職棒廣島東洋鯉魚前球員羽月隆太郎，因使用俗稱「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」遭判有罪後，28日晚間透過社群平台直播公開說明事件，更驚爆「包含我在內，共有6名廣島球員曾向同一人物購買」，再度震撼日本職棒界。

中職／兄弟火力無助5月已吞14敗 逼近隊史單月最多敗紀錄

中信兄弟隊吞下7連敗，5月戰績是難堪的5勝14敗，已經逼近隊史單月最多16敗紀錄，接下來將與富邦悍將隊在台北大巨蛋進行3連戰，若黃衫軍在這波系列賽吞2敗將平紀錄，若遭到橫掃將寫下隊史破天荒的單月17敗，同時也將追平聯盟紀錄。

棒球／推廣基層棒球 中信銀贊助菲國棒協

中國信託商業銀行長期投入台灣五級棒球發展，為國內第一家支持五級棒球的企業。基於善盡企業社會責任，深化體育公益之理念，中國信託銀行宣布將贊助兩萬五千美元等值的球具予菲律賓棒球協會，由中國信託銀行菲律賓子行財務長Andrew Falcon，以象徵性的支票和球具致予菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。