日職／前廣島球員羽月隆太郎涉「喪屍煙彈」有罪 直播爆料共6人向同一人購買

日本職棒廣島東洋鯉魚前球員羽月隆太郎，因使用俗稱「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」遭判有罪後，28日晚間直播公開說明事件，更驚爆「包含我在內，共有6名廣島球員曾向同一人物購買」，再度震撼日本職棒界。

羽月隆太郎去年12月在廣島市中區當時住處內，使用含指定藥物依托咪酯的所謂「喪屍煙彈」，本月15日經廣島地方法院判處拘禁刑1年、緩刑3年。判決出爐後，羽月隆太郎在28日晚間8時透過社群平台進行約10分鐘直播，向外界說明事件經過。

他在直播一開始先向球迷、球團及相關人士道歉，表示：「因為我的行為，讓許多人失望，真的非常抱歉。」

談到自己為何會接觸「喪屍煙彈」，羽月隆太郎表示，最初是因為一名熟人告訴他「這是像水菸一樣的東西」，才開始使用。不過他隨後進一步指出，與這名人物有往來的廣島球員並非只有他一人。

羽月隆太郎在直播中說：「關於和這個人有關聯的廣島球員，包含我在內，共有6人向同一人物購買。」

他也提到，自己在遭逮捕後曾一度否認使用指定藥物，原因是希望爭取時間，讓警方調查能進一步擴及其他球員。

事實上，羽月隆太郎先前在法庭上就曾供稱「身邊也有吸食的廣島球員」，此番發言也讓事件疑雲再度擴大。廣島東洋鯉魚球團在他遭逮捕時已曾對隊內球員進行訪談調查，如今因他的最新說法，球團也再度展開內部詢問。

對於羽月隆太郎直播中提到「6名球員向同一人購買」一事，廣島球團本部長鈴木表示，目前沒有更多評論，強調球團正在進行調查，也會配合警方偵辦。