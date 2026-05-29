中職／周思齊引退發願成真 台北市立棒球場紀念碑小巨蛋落成

台北小巨蛋舊址為台北市立棒球場，為了紀念原先的球場，北市府計畫「台北好球 世代交棒」棒球紀念碑，今在小巨蛋北廣場落成。亞洲棒球總會長特助周思齊也到場，他說，感謝這20多年來文史工作者及市長蔣萬安倡議，棒球教會了大家傳承。

北捷遊憩公司表示，紀念碑以台北市立棒球場經典拱門造型，作品右側更呈現早年球迷「攀上燈塔看棒球」經典畫面，同時，廣場地面嵌入「本壘板造型紀念磚」。

蔣萬安致詞時說，紀念碑能落成首要要感謝周思齊，在大巨蛋引退時發願希望能在職棒生涯的起點、北市立球場設計紀念碑，盼希望熱愛棒球的朋友、未來學弟、小選手們能記得這座非常重要的棒球聖地，更重要的是代表飲水思源、不忘本的精神。

蔣萬安也回憶，同樣地，大巨蛋能夠誕生，也是35年前在台北市立棒球場舉辦的職棒總冠軍賽，受大雨攪局，現場球迷不滿情緒升高，而當時還是12歲的小男孩也是守在收音機前聽賽事轉播，32年後成為了台北市長，現在也讓我們選手能在室內人工草坪，不用羨慕東京巨蛋。

亞洲棒球總會會長特助周思齊也到場致詞。記者邱書昱／攝影

周思齊說，特別感謝蔣市長，以及大力推動這件事情20年來的文化工作者去倡議，自己則是藉由引退再次發表。對於設計而言，覺得非常得完整，加上本壘板的設計位置都很到位，留下台北棒球文化記憶的開始。

周思齊說，台北市立棒球場是人生第一個個人獎項，以及球場引退的紀念賽都在這裡舉辦，相當感動，至於紀念館部分，畢竟是台灣棒球文化，也重新書寫台灣球迷很期待的事情，特別是傳承，這也是棒球教會我們的事情。

另一方面，媒體問及近期中信兄弟戰績，周思齊直言不太理想，應該皮要繃緊點，「不只是學長不能接受、球迷朋友也不能接受。」要努力把戰績、實力提升。