中職／兄弟火力無助5月已吞14敗 逼近隊史單月最多敗紀錄

中信兄弟隊吞下7連敗，5月戰績是難堪的5勝14敗，已經逼近隊史單月最多16敗紀錄，接下來將與富邦悍將隊在台北大巨蛋進行3連戰，若黃衫軍在這波系列賽吞2敗將平紀錄，若遭到橫掃將寫下隊史破天荒的單月17敗，同時也將追平聯盟紀錄。

兄弟單月最多敗紀錄來自2018年4月（4勝16敗）、2014年5月（5勝16敗），聯盟紀錄則是悍將2024年8月、2025年8月兩度締造的17敗。

兄弟本季從開季就一路低迷的戰情，進入5月後更加無助，19場比賽合計攻下44分，場均只有2.31分，得失分差為-38，多數比賽都呈現毫無競爭力的內容。

兄弟今天將帶著7連敗轉戰台北大巨蛋，由德保拉先發尋求止敗，悍將則是推出魔力藍把關。

中信兄弟隊單月最多敗紀錄。圖／AI製圖

中信兄弟隊史單月最多敗紀錄

敗場｜月份

16敗｜2018年4月

｜2014年5月

15敗｜2014年4月

14敗｜2026年5月(持續中)

｜2019年5月

｜2009年4月

｜2006年8月