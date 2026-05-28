棒球／中信銀贊助2.5萬美元等值球具 助菲律賓棒協推廣基層棒球

中國信託商業銀行長期投入台灣五級棒球發展，為國內第一家支持五級棒球的企業。基於善盡企業社會責任，深化體育公益之理念，中國信託銀行宣布將贊助2萬5000美元等值的球具予菲律賓棒球協會（Philippine Amateur Baseball Association, PABA），亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒亦出席見證。

適逢BFA本週於菲律賓馬尼拉召開執行委員會議，菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.親自出席，由中國信託銀行菲律賓子行財務長Andrew Falcon以象徵性的支票和球具致予菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.，BFA會長辜仲諒在場見證。

中國信託銀行為台灣最國際化的銀行，於14個國家及地區設有超過370處海內外據點，海外布局以大中華、日本、北美及東南亞為重心，設有日本東京之星子行、美國子行、加拿大子行、泰國子行Land and House Bank Public Company Limited、菲律賓子行及印尼子行，除了深耕在地客戶，亦提供完善的國際跨境金融服務。

中國信託近年力挺台灣棒球走向國際，包括贊助北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊來臺賽事交流，邀請日本甲子園隊伍來台與台灣高中棒球隊比賽切磋球技，本次跨海贊助菲律賓棒球協會球棒、手套、棒球等相關球具，協助推展當地基層棒球，提升亞洲棒球水準。

辜仲諒會長近年來積極推展棒球外交，去年10月安排泰國棒球國家代表隊來台移訓，同月亦連任世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長，持續扮演亞洲棒球領頭羊角色，近期更帶領亞洲各國棒協代表至菲律賓開會，凝聚BFA發展共識，持續為亞洲棒球開創新局。