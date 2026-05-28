中職／魔鷹雙響砲灌5打點 台鋼賞兄弟近7年最慘7連敗

台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場對戰中信兄弟，魔鷹在主場火力大放送，單場3安包括本季首次雙響砲，狠灌5分打點，幫助球隊以6：4拿下勝利；兄弟雖在第2局就終結連續29局無失分紀錄，但最終反撲失利，苦吞本季最長7連敗，寫下近7年來最長連敗低潮。

台鋼雄鷹今天在首局就先打下分數，曾子祐獲得保送上壘，魔鷹接著從羅戈手中掃出中外野方向的2分全壘打，是他本季第6轟，替雄鷹打下2：0領先。

兄弟打線在2局上展開反攻，面對台鋼雄鷹21歲投手黃子豪，王威晨、張仁瑋連續2棒敲出二壘打追回1分，也讓球隊史最長得分荒止於29局。

4局上兄弟王政順率先上場敲出安打，王威晨獲保送上壘，2出局後許庭綸擊出安打送回二壘上的隊友，一棒將比數扳平。

但台鋼雄鷹在5局下又有攻勢，郭阜林安打、曾子祐擊出內野安打，吳念庭在一、三有人時敲出左外野安打攻下超前分，魔鷹補上安打再添分數，台鋼單局打下2分，以4：2要回領先。

7局下魔鷹在2出局後從蔡齊哲手中再轟一發右外野深遠2分砲，替台鋼多添保險分，是他本季首次、中職生涯第7次單場雙響砲，全壘打「趕進度」，本季累積7轟追上富邦悍將張育成及味全龍隊朱育賢，3人並列聯盟全壘打王。

台鋼雄鷹黃子豪本季首度先發，主投4.1局用79球，已寫下他生涯單場最長投球局數，被敲5支安打，飆出6次三振也寫生涯新高，失2分，無關勝敗，之後登板的4任牛棚投手都無失分，直到第9局製造危機。

兄弟在9局上燃起反撲氣焰，張仁瑋安打、林瑞鈞代打敲出二壘打，迫使台鋼壓出終結者林詩翔登板，兄弟許庭綸擊出內野滾地球帶有1分打點，張士綸安打再添1分，將比數追成2分差，但最終仍沒能成功逆轉戰局，繼2019年5月7日至15日後，再吞7連敗。

羅戈今天先發6局，被揮出8支安打（1轟），有2次保送，送出2次三振，失4分，吞下本季第6敗。