跆拳道／全中錦國中對打落幕 桃園平鎮國中狂掃3金、4銀

114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台南新營體育館熱鬧開打，為期5天賽事共有全國約1500名跆拳道精英選手參賽，其中挾著剛獲得今年全中運國男團體第一、國女團體第二的桃園平鎮國中強勢參賽，果然有多達7人晉級決賽，最終獲得3金、4銀佳績，隊史第二度囊括全中錦國男、國女雙料團體冠軍，成為今年全中錦表現最耀眼的隊伍。

全國中等學校跆拳道錦標賽今天進行國中組對打第二天賽程，今年最大不同是增加了「第一屆全民跆拳道品勢比賽」，中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭表示，「因為受運動部全民署長房瑞文的建議，今年增加了全民品勢的比賽，明天會有許多不侷限於學生選手身份都可以參加的品勢比賽，組別從國中組黑帶到20至70歲全民組，其中還特別增加了個人、團體3人、男女混合雙人賽之外還有全民推廣組的親子競速踢擊賽，明年準備舉辦全民團體對打賽，讓更多對跆拳道有興趣的民眾都能有機會組隊參賽，以擴大跆拳道的風潮。」

全國中等學校跆拳道錦標賽過往都在全中運前舉行，做為全中運前的熱身賽，但今年因為全中運二度改期，結果全中錦與全中運時間太過於接近，最終只能延至5月舉行，反倒成了許多國、高中跆拳道好手畢業前最後一戰，而且不少在全中運有好成績的名校甚至整隊都帶來參賽，讓今年全中錦的競爭水準爆升，也不少全中運金牌選手都在今天馬失前蹄。

今天最引人注目的隊伍是挾著今年全中運跆拳道對打獲得國男團體第一、國女團體第二的桃園平鎮國中，總教練楊建治特別忙碌，因為該隊有7人都打進各組決賽，平鎮高中目前最引人矚目的便是已經集齊世青少、亞青少和世界中學生U15運動會達成「金牌大滿貫」的「未來之星」巫少妍。

雖然才國三生，但巫少妍已經擁有177公分的修長身材，她跟兩位哥哥兩個哥哥巫少騰、巫少輔從幼稚園起就開始接觸跆拳道，目前已經是跆協重點栽培的選手，今在兩場比賽都以不完全失分的情況下獲勝完成二連霸，教練楊建治說：「少妍的身材已經不輸她的哥哥，除了身材的優勢之外，她還有個很大顆的心臟，然後對跆拳道也很希望跟哥哥一樣好。」楊建治打趣的說：「有時少妍打不好還會被哥哥唸，我都說，『其實少妍的成績老早就超越你們了』！」

雖然平鎮國中最終7個決賽只抱走3金4銀，但楊建治說：「很多全中運金牌選手都來了，有些甚至換不同組別參賽，所以今年全中錦的強度一點都不亞於全中運，但比較讓我意外的是國男68公斤級的黃宗煥，他在全中運第二場就輸給後來金牌的幸福國中張勛崴，沒想到這次在第二場再遇到他卻成功復仇，最終還拿下金牌。」