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中職／中信兄弟得分了！靠兩支長打終結連29局沒得分
中信兄弟歷經連3場遭完封後，今天在澄清湖球場對上台鋼雄鷹隊，雖一開賽又處於落後局面，但在2局上靠著連兩支長打追回1分，終結近期連續29局沒得分的球團史最慘紀錄，再求終止6連敗。
中信兄弟今天賽前已吞本季第二度6連敗，且過去3場比賽一分未得，連3戰遭到完封追平聯盟紀錄，近4場比賽團隊打擊率僅1成81，合計敲出23支安打中只有3支長打，皆是二壘打。
今天客場出戰台鋼雄鷹，中信兄弟先發投手羅戈首局就挨轟，被魔鷹敲出2分全壘打，陷入0：2的落後，而兄弟打線面對雄鷹本土投手黃子豪，2局上靠王威晨、張仁瑋連兩棒擊出二壘打攻下1分，終結連續29局的得分荒，但之後連兩棒吞K，第2局結束仍是1：2落後。
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