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韓職／王彥程首度投不滿5局 對NC恐龍先發2局失4分退場

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

韓職韓華鷹台灣左投王彥程本季第11場先發出賽、首度對戰NC恐龍隊，但自開賽起狀況不斷，投到第3局就被換下場，留下2局失4分的成績，是他旅韓以來首度投不滿5局，韓華前3局打完以2：5落後。

王彥程本季在韓職前10場出賽，其中有4場優質先發，拿下5勝2敗，2.72，休5天後今天客場出賽，對上目前戰績排名倒數第3的NC恐龍隊。

王彥程1局下就面對首名打者金周元就投出觸身球，之後被敲安打再投出四壞球保送，滿壘時雖連續解決恐龍隊第4、5棒，但接著又投出四壞球保送，先讓對手「擠」回1分，接著製造滾地球結束該半局。

韓華打線在2局上靠姜白虎轟出陽春全壘打追平比數，但王彥程續投2局下先K掉首名打者，接著被第9棒朴是元轟出陽春砲，NC恐龍隊再取得領先；韓華接著在3局上又有金泰延再敲一轟將比數扳平，雙方2：2平手再戰。

然而王彥程續投3局下仍沒能守住平手局面，被中心打線朴健祐、戴維森（Matt Davidson）連敲2安失1分，之後就被換下場休息，接替的投手又被敲安打持續失分，NC恐龍單局進帳3分，其中2分算在王彥程的帳上。

此戰王彥程此戰僅投2局，是他在韓職的最短先發，用了62球，被揮出4支安打，包括1發全壘打，投出3次四死球保送，有2次三振，失4分都是自責分，最快球速147公里。

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