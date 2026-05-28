中職／味全龍攜手LG雙子創熱潮 平日2天破3萬人進場

中華職棒味全龍隊5月26、27日在台北大巨蛋與韓國職棒人氣球隊LG雙子隊聯名舉辦主題日，透過韓式應援及精彩賽事，2天吸引破3萬人進場，26日更改寫週二進場人數紀錄。

龍隊與富邦悍將隊交手的2連戰，前天湧入1萬5789名球迷，寫下中職週二票房新高，超越2019年10月1日中信兄弟下半季封王戰的1萬5283人；昨天則是1萬4678人進場，2天合計3萬0467人次。

龍隊本次主題日邀請LG雙子隊應援團長率領6位啦啦隊成員，以及人氣吉祥物Lucky、Star與黑貓Nero跨海來台，雙邊啦啦隊合作演出韓式應援曲與局間互動，還有場外的拍照會、簽名會等活動，吸引大批球迷進場。

而龍隊也在26日9局下先由劉俊緯轟出2分砲扳平比數，延長賽10局下朱育賢擊出再見安打，取得9連勝追平隊史紀錄，27日雖未能延續勝果，但球員場上展現出拚戰精神。

味全龍球團今年與LG雙子隊深度合作，同步攜手LG電子及LG生活健康，強化天母球場設施，提升球迷觀賽體驗；同時，此次主題日也結合「台北城市月」，提供台北市政府員工及警消人員推出專屬門票兌換活動，打造平日主場文化。