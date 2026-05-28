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日職／阿部慎之助回歸連署2天破12萬人 球迷宣布提前截止

中央社／ 東京28日專電
阿部慎之助回歸連署2天破12萬人。 聯合報系資料照
阿部慎之助回歸連署2天破12萬人。 聯合報系資料照

日本職棒讀賣巨人前監督阿部慎之助回歸呼聲持續升溫。球迷26日透過日本最大線上請願平台Change.org Japan發起請願活動後，短短兩天內連署人數便突破12萬人。主辦單位今天宣布，因反應遠超預期，為避免引發混亂，決定提前結束連署。

這項連署原定受理至6月5日晚間11時59分，最初目標設定為「東京巨蛋滿場人數」4萬3500人。不過截至今天下午4時，連署人數已超過12萬人，遠遠超出預期。

發起連署方在公告中表示，自活動開始以來，在短短兩天內就匯聚了大量球迷支持，已足以充分傳達「希望再次看到阿部慎之助穿上球衣」的心願。團隊也對支持者表達感謝，指出球迷的熱情與鼓勵成為推動活動的重要力量。

雖然不少支持者希望持續朝更高目標邁進，「衝上10萬、20萬人」，但發起方強調，活動目的並非攻擊任何人或挑起對立，而是單純希望把球迷的想法傳達給球團。考量若活動持續延長，可能引發媒體過度報導、對球團與相關人士帶來預期之外影響，甚至衍生各種揣測與混亂，因此決定將連署提前於28日晚間11時59分截止。

連署方表示，「對於共同設定更高目標、一路支持這項活動的各位而言，這樣的決定可能未必完全符合期待，但衷心希望大家能理解，這是為了以最妥善、最完整的方式，把這份超過12萬人的心意送達球團所作出的決定。」

公告最後指出，接下來將整理並保存最終連署資料，把球迷託付的最真切心聲彙整成正式文件，提交至讀賣巨人球團官方窗口等相關單位，並再次向超過12萬名支持者致謝。

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