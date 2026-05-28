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韓國啦啦隊員「小可愛」金佳垠爆愛喝全糖珍奶 開幕賽壓力大竟練到哭

聚傳媒／ 校園記者黃欣怡報導
樂天女孩高佳彬（左）與金佳垠（右）。圖／樂天桃猿提供
樂天女孩高佳彬（左）與金佳垠（右）。圖／樂天桃猿提供

照片為記者拍攝

「努力、可愛、老么！」是樂天女孩金佳垠形容自己的三個關鍵字。為提升學生對運動行銷與採訪實務之認識，中國文化大學新聞學系於5月26日舉辦「運動行銷專題演講暨韓國啦啦隊員模擬記者會」，邀請韓國啦啦隊員金佳垠及協奏曲文創公司經紀人Joy出席分享實務經驗。

樂天女孩經紀人 Joy 表示，啦啦隊不只是球場應援，更是一個經營個人品牌的過程。針對當前市場趨勢，她提出「短影音主導、偶像化經營、真實感熱潮」三大核心。在平台佈局上，Instagram 負責展現個人風格，Threads易創造高流量，而 Reels 則憑藉短秒數的重複播放率成為吸睛利器。

Joy 更不藏私分享短影音的「必勝公式」，強調必須在「3秒黃金時間」內先創造衝擊、後留下記憶。此外，她指出台韓社群生態的有趣差異，韓國啦啦隊抗拒版面過度商業化，維持穩定的日常感與生活感，反倒能獲得更高的觸及率與品牌方青睞。而在社群危機處理上，球團對女孩的日常發文給予高自由度，唯獨對使用「翻譯工具」的內容會嚴格審核，避免因誤譯引發誤會。

這場結合實務的模擬記者會一開場便火花四射。針對學生記者辛辣提問「自爆珍奶喝全糖是否為炒作新聞」，金佳垠笑稱自己是真的嗜甜，甚至有時候會覺得全糖還不夠甜，現場更熱情展示近期非常喜愛的台灣芒果甘露，用親和力化解質疑。

隨後，媒體焦點進一步擴大到啦啦隊員的隱私防線與感情世界。當被追問台韓男性的差異與擇偶條件時，金佳垠大方透露喜歡能夠讓她依賴、且兩個人有共同愛好興趣的男生。不過她也坦言，如果要跟台灣男生結婚，「語言溝通順利無隔閡」會是目前比較困難的挑戰。

對於外籍啦啦隊在台灣市場漸漸飽和，未來發展有什麼想法？佳垠說她會永遠努力、保持最好的表現，不丟韓國人的臉。因此，當同學問到如果用三個詞形容自己，會是哪三個？佳垠說「努力、可愛、老么！」，她不僅在家是老么，在隊中也是年齡最小的。

面對媒體高度關注的「女孩私生活爆料」與「瘋狂粉絲行為」，經紀人 Joy 則重申球團防線，回應原則上不干預私生活，以不與球員交往、不影響應援為底線；若遇週刊爆料，通常會先通報日本長官，並於晚間十二點前回覆週刊以利理性處理。此外，針對過去曾有粉絲跟蹤到飯店的狀況，經紀公司也已改租宿舍給啦啦隊員使用，以確保女孩們的安全。

同場現身的文化新聞系49屆學長、現任樂天應援團團長陳柏宇，也到場應援，爲夥伴打氣。

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