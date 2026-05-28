國體法修正內容被批「打假球」 運動部修正條文

立法院第11屆第5會期教育及文化委員會今天第12次全體委員會議，審查國民體育法修正草案，立法委員黃捷指運動部針對國民體育法第二條及第三十九條第四項「理事組成比例，明定單一性別不得少於全體理事總額三分之一，以保障女性運動權益」提了兩個豁免條款，形同「打假球」，最終在討論後修改內容。

黃捷指出的豁免條款是運動部針對「特定體育團體理事會、監事會之組成，任一性別理事、監事，不得少於理事總額、監事總額三分之一，但有下列情形之一者，不在此限」，其一是「任一性別參選人少於理事總額、監事總額三分之一」，另一是「依選舉結果遞補後，逾第四規定比例」。

運動部政務次長黃啟煌回應，絕對支持平權，不是「打假球」，但考量到少部分協會的特殊狀況，如橄欖球協會、棒球協會，沒有那麼多女性，擔心一個法律定那麼強烈，有一個協會如果無法達成，後面問題會更大。

會議兩度暫停5分鐘，運動部與立委吳沛憶、郭昱晴和黃捷等討論後取得共識，運動部取消兩項特例，條文內容改為：「特定體育團體理事會、監事會之組成，任一性別理事、監事，不得少於理事總額、監事總額三分之一。但有特殊情形，報經中央主管機關核准者，不在此限。」

黃捷強調，運動部要輔導協會鼓勵招募女性參與理監事推動計畫，「要有限期改善不是遙遙無期，限期改善的文字要放在施行細則中。」