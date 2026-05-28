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中職／悍將勝場增 曾峻岳登板頻率上升樂看挑戰

中央社／ 台北28日電
中華職棒富邦悍將隊投手曾峻岳（圖）開季至今因球隊贏球機會多，擔任終結者的他出賽頻率增加不少，也遭遇到疲勞期，但透過防護員協助恢復已有好轉。 中央社
中華職棒富邦悍將隊投手曾峻岳（圖）開季至今因球隊贏球機會多，擔任終結者的他出賽頻率增加不少，也遭遇到疲勞期，但透過防護員協助恢復已有好轉。 中央社

富邦悍將隊上半季戰績暫居中華職棒第2名，也代表終結者曾峻岳出賽頻率更高，談到近2年都遇到體能撞牆，曾峻岳認為今年是在球隊贏球狀態，「能一直上班也是一件好事。」

今年悍將的開季39場比賽中，曾峻岳登板17場、投17.2局，拿下11次救援成功，防禦率2.55；相較去年球季悍將開季前39場，曾峻岳僅出賽11場、投10.2局，取得6次救援成功，防禦率2.53。

曾峻岳認為因為球隊贏球，自己也能一直出賽，但相對疲勞期來得更快，今年季前又代表台灣隊參加世界棒球經典賽（WBC），「提早開季的關係，所以一定會遇到，其實上週算是比較重的疲勞期，身體上也有一些不舒服，但經過防護員協助恢復後，這週好蠻多的。」

去年雖然開季出賽頻率低，但曾峻岳也曾遇到同樣狀況，5月9日到11日結束在花蓮的3連戰後，感到疲勞度提升，長途移動跟不熟悉的場地都是原因，曾峻岳說：「那時候是膝蓋不舒服，沒有休息的話，只要走路就會動到，很難做恢復。」

今年頻繁出賽換來以11次救援成功暫時並列聯盟救援王，在明星賽票選也名列前茅，不過曾峻岳笑說，自己不會去想那些，但確實很想穿一次明星隊球衣，而不是像過去以台灣隊身分獲選，「因為球衣比較好看。」

2026世足賽要來了

曾峻岳 台灣隊

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