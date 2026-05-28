快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／統一獅、西武獅「雙獅」交流端午連假登場 復古風主視覺曝光

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅雙獅交流活動主視覺。圖／統一獅提供
統一獅雙獅交流活動主視覺。圖／統一獅提供

2026台日雙獅交流將於端午連假期間登場，6月19日至21日在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行，今年除了有埼玉西武獅官方啦啦隊「bluelegends」與超人氣吉祥物「LEO」造訪獅隊新主場，更破天荒邀請四位西武黃金世代傳奇OB球星夢幻同台，於亞太棒球場與所有球迷近距離互動。

今年雙獅交流活動的主視覺設計，結合西武黃金世代所代表的昭和時期復古氛圍，希望帶領球迷重溫當年的經典與感動，在字體、用色與構圖上，以厚重且充滿衝擊力的幾何風格為核心，搭配高飽和度原色對比及兩隊代表色「橘」與「白」，營造出充滿熱血感與動態感的視覺印象，同時透過復古顆粒效果，呈現濃厚的年代氛圍。

攝影與排版方面，採用偏暖色調與高對比光影，強調人物輪廓與硬派質感，並運用多層次群像站位及由下往上的視角設計，打造如同昭和熱血電影般的畫面張力，整體主視覺不僅展現復古情懷，也為今年台日雙獅交流帶來耳目一新的期待感。

除了主視覺全面走復古熱血路線，今年台日雙獅交流場內外活動也將規劃一系列懷舊周邊活動，包括特色復古小物以及充滿童心的場外遊戲攤位，希望讓球迷從場邊就能感受到獨特的昭和氛圍之中。更多活動資訊與精彩內容，也將於後續陸續公布。

2026世足賽要來了

統一獅 西武獅 西武

延伸閱讀

中職／小龍女前進福岡巨蛋熱情應援 日本球迷感受台式魅力

總爺藝文中心緬懷國寶級歌王文夏 周六、日辦音樂饗宴

中職／明星賽票選26日起跑 2投票方式都大加權均衡6隊

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

相關新聞

日職／不到3天球迷連署破10萬份 希望阿部慎之助回任巨人監督

日本巨人隊前監督阿部慎之助前天因為家暴事件請辭，有球迷在網路上發起連署，希望他能回任，結果發起不到24小時就達43500個簽名目標，短短不到3天更破10萬份連署。

中職／統一獅、西武獅「雙獅」交流端午連假登場 復古風主視覺曝光

2026台日雙獅交流將於端午連假期間登場，6月19日至21日在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場舉行，今年除了有埼玉西武獅官方啦啦隊「bluelegends」與超人氣吉祥物「LEO」造訪獅隊新主場，更破天荒邀請四位西武黃金世代傳奇OB球星夢幻同台，於亞太棒球場與所有球迷近距離互動。

棒球／中信60甲子緣展 首周破2萬人

為歡慶中國信託成立六十周年，中國信託金融控股公司「中信六十甲子緣」棒球特展，精心復刻各種台灣棒球的經典場面，包括六○年代的老客廳、台北市立棒球場的牌樓、王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」、「世界全壘打王」王貞治幼時的「五十番」中華料理店，還安排多項棒球體驗活動，開展一周已突破兩萬人次參觀。

中職／「是時候要有人斬斷他們的連勝之路」 李東洺6連勝封鎖味全

味全龍隊今天要挑戰隊史最長的10連勝，但沒能闖過富邦悍將隊這關，李東洺繳出6.1局無失分的好投，送出平生涯單場最多的8次三振，拿下個人6連勝，賽後他也霸氣表示：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路！」

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

中信兄弟連敗低潮持續，洋投菲力士本季初登板僅投3.1局失4分，打線則是全場僅敲4支安打，一分未得，終場以0：6不敵台鋼雄鷹，連續3場比賽遭到完封平聯盟紀錄，連28局沒得分則寫球團史新高，再吞本季第二度6連敗。

日職／阿部慎之助涉家暴請辭掀反彈 連署回任逾6.5萬人響應

日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因涉入家暴風波請辭，引發部分球迷反彈，網路上今天出現要求阿部回任的連署，截至晚間已吸引超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。