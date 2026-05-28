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日職／不到3天球迷連署破10萬份 希望阿部慎之助回任巨人監督

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
有球迷在網路上發起連署，希望阿部慎之助能回任，短短不到3天更破10萬份連署。 美聯社
有球迷在網路上發起連署，希望阿部慎之助能回任，短短不到3天更破10萬份連署。 美聯社

日本巨人隊前監督阿部慎之助前天因為家暴事件請辭，有球迷在網路上發起連署，希望他能回任，結果發起不到24小時就達43500個簽名目標，短短不到3天更破10萬份連署。

根據日本媒體Sponichi Annex報導，發起人最初設定43500人的目標，是因和巨人隊主場東京巨蛋的容量相同，大約24小時內就達成，簽名數量持續成長，在達到目標後約15小時就突破10萬。

主辦單位對此表示感謝，強調由於反應遠遠超過預期，可能會做出一些調整，例如提前截止日期，接下來將進入提交和協商的準備階段，把請願書交給巨人。

他們進一步指出，這項活動純粹是為了支持阿部，無意煽動或激起過度的憤怒。

阿部家暴事件是因他試圖阻止大女兒和二女兒的爭吵，大女兒頂嘴後，阿部勃然大怒，抓住她的衣領摔倒在地，大女兒隨後向ChatGPT尋求建議，得到「向兒童相談所通報」的回覆，因此進行通報。

兒童相談所隨後報警，警方也以現行犯逮捕阿部，他在前天凌晨獲釋，並於當日向巨人遞交辭呈。

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阿部慎之助 日本 日職

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