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棒球／中信60甲子緣展 首周破2萬人

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
「中信六十甲子緣」重現六○年代的老客廳，讓許多資深球迷產生共鳴。圖／中信金控提供
「中信六十甲子緣」重現六○年代的老客廳，讓許多資深球迷產生共鳴。圖／中信金控提供

為歡慶中國信託成立六十周年，中國信託金融控股公司「中信六十甲子緣」棒球特展，精心復刻各種台灣棒球的經典場面，包括六○年代的老客廳、台北市立棒球場的牌樓、王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」、「世界全壘打王」王貞治幼時的「五十番」中華料理店，還安排多項棒球體驗活動，開展一周已突破兩萬人次參觀。

在老客廳的場景，從老電視機、舊熱水瓶、大同寶寶到當年居家陳設充滿巧思，高度還原當時全家人徹夜守在電視機前、為中華隊吶喊加油的時代記憶。

另一方面，為呈現中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽的年輕熱血氛圍，展區放置球場紅土、歷屆黑豹旗的秩序冊，更蒐集一一八所高中球衣設計成的巨幅展牆，許多打過黑豹旗的民眾都回憶起當年青澀的模樣，成為必看展區。

特展也陳列大量珍貴棒球文物，包括王貞治相關實戰、珍貴紀錄的簽名物品和收藏，宋晟睿於二○二四年世界十二強棒球賽再見雙殺的壘包、手套、棒球，還有中華隊今年世界棒球經典賽擊敗南韓時的江坤宇球棒。

至於在中華職棒興衰史的展區，映入眼簾是一張張當年假球案的新聞剪報，還有當年電視新聞報導，觀展民眾表示，雖然沒有親身經歷，仍感同身受當年的沉重，也慶幸和珍惜台灣棒球今日的蓬勃發展。

「中信六十甲子緣」棒球特展即日起至六月廿一日止，每周二至周日上午十一時至晚上八時卅分於中國信託金融園區多功能會場免費入場。

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