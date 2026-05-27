快訊

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「是時候要有人斬斷他們的連勝之路」 李東洺6連勝封鎖味全

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供
富邦悍將隊先發投手李東洺。圖／富邦悍將提供

味全龍隊今天要挑戰隊史最長的10連勝，但沒能闖過富邦悍將隊這關，李東洺繳出6.1局無失分的好投，送出平生涯單場最多的8次三振，拿下個人6連勝，賽後他也霸氣表示：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路！」

本季首度對上龍隊，李東洺也知他們氣勢正旺，「他們在連勝，所以狀況應該是非常好，現在看球對他們來說，應該跟籃球一樣大顆。」因此他也在賽前做足功課，希望盡全力壓制對手。

李東洺賽後笑說：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路，這個人也不一定是我，是我們球隊，不能讓他們一直順下去，要讓他們知道，我們也是很可怕的對手。」

李東洺本季先發8場，近6場出賽都是勝利保證，成為聯盟勝投王，防禦率僅1.83，除了場場繳好投外，只要出賽都有「愛東洺打線」的火力相挺，今天就有包括張育成、申皓瑋開轟替他打下分數。

本季首次休5天登板，李東洺認為，自己感覺還好，但自己所使用的身體檢測儀器指出，今天直球狀況比較沒有那麼好，球速有比較慢一些，因此就想辦法把球控在讓打者不好打的位置。

今天投到7局下被敲2支安打後退場，沒能完成第7局的投球，李東洺賽後也有些懊惱，「因為最近牛棚比較疲勞，所以今天先發，當然希望可以吃更多局數，但沒有完成第7局，如果能吃掉那局，剩兩局的話，投手比較不會那麼疲勞，能力還不夠，下次我會努力！」

2026世足賽要來了

李東洺 中職 味全

延伸閱讀

中職／李東洺優質先發配張育成、申皓瑋雙轟 悍將斷龍9連勝

中職／曾峻岳關鍵拆彈後砸鍋 龍隊9連勝平隊史點亮季冠軍M17

中職／好的洋投帶你上天堂 味全龍完美示範

中職／經歷9連敗與9連勝 郭天信從新鮮人變夾心餅乾

相關新聞

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

中信兄弟連敗低潮持續，洋投菲力士本季初登板僅投3.1局失4分，打線則是全場僅敲4支安打，一分未得，終場以0：6不敵台鋼雄鷹，連續3場比賽遭到完封平聯盟紀錄，連28局沒得分則寫球團史新高，再吞本季第二度6連敗。

日職／阿部慎之助涉家暴請辭掀反彈 連署回任逾6.5萬人響應

日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因涉入家暴風波請辭，引發部分球迷反彈，網路上今天出現要求阿部回任的連署，截至晚間已吸引超...

中職／李東洺優質先發配張育成、申皓瑋雙轟 悍將斷龍9連勝

味全龍隊挑戰隊史最長10連勝之路，今天在台北大巨蛋被富邦悍將隊擋下，李東洺再繳6.1局無失分的優質先發封鎖龍隊，加上張育成、申皓瑋雙雙開轟，終場悍將以5：1擊敗龍隊，在兩隊本周「天王山之戰」扳回一城，將與龍隊的勝差追到4場，也將龍隊上半季封王魔術數字凍結在M17。

中職／高國輝罕見動怒斥責球迷 坦言語氣不好「會反省自己」

富邦悍將隊昨天與味全龍隊上演激戰，在高張力的局面下，打擊教練高國輝也被場邊球迷的風涼話激出些微火氣，罕見動怒回罵球迷的畫面被拍下來上傳到社群，高國輝今天親自出面說明，並向球迷致歉。

中職／「想問的跟出來的答案不一樣」 悍將總教練後藤說明三壘跑壘爭議

味全龍、富邦悍將隊昨天「天王山之戰」，針對8局下發生的跑壘爭議，悍將總教練後藤光尊因此在場上和裁判議論許久，今天賽前聯盟賽務部人員也親自向「光總」說明，閉門密談約20分鐘，之後後藤才現身向媒體說明。

中職／「中信60甲子緣」觀展破2萬人次 南港飲料店還原恰哥經典迷因

網路盛傳一家位於台北市南港區的飲料店爆紅，吸引大批民眾爭相與店長「恰哥」合照。經查，原來是才開展一週的「中信60甲子緣」棒球特展，特別還原中華隊打擊教練彭政閔在國際棒球比賽場邊手持情資表的經典畫面，當時被球迷戲稱在「點手搖飲」，成為特展著名場景之一。還有眼尖的球迷發現，現場放置一旁的球棒，竟然不是道具，而是彭政閔的實戰球棒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。