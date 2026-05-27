聽新聞
0:00 / 0:00
中職／「是時候要有人斬斷他們的連勝之路」 李東洺6連勝封鎖味全
味全龍隊今天要挑戰隊史最長的10連勝，但沒能闖過富邦悍將隊這關，李東洺繳出6.1局無失分的好投，送出平生涯單場最多的8次三振，拿下個人6連勝，賽後他也霸氣表示：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路！」
本季首度對上龍隊，李東洺也知他們氣勢正旺，「他們在連勝，所以狀況應該是非常好，現在看球對他們來說，應該跟籃球一樣大顆。」因此他也在賽前做足功課，希望盡全力壓制對手。
李東洺賽後笑說：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路，這個人也不一定是我，是我們球隊，不能讓他們一直順下去，要讓他們知道，我們也是很可怕的對手。」
李東洺本季先發8場，近6場出賽都是勝利保證，成為聯盟勝投王，防禦率僅1.83，除了場場繳好投外，只要出賽都有「愛東洺打線」的火力相挺，今天就有包括張育成、申皓瑋開轟替他打下分數。
本季首次休5天登板，李東洺認為，自己感覺還好，但自己所使用的身體檢測儀器指出，今天直球狀況比較沒有那麼好，球速有比較慢一些，因此就想辦法把球控在讓打者不好打的位置。
今天投到7局下被敲2支安打後退場，沒能完成第7局的投球，李東洺賽後也有些懊惱，「因為最近牛棚比較疲勞，所以今天先發，當然希望可以吃更多局數，但沒有完成第7局，如果能吃掉那局，剩兩局的話，投手比較不會那麼疲勞，能力還不夠，下次我會努力！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。