中職／「是時候要有人斬斷他們的連勝之路」 李東洺6連勝封鎖味全

味全龍隊今天要挑戰隊史最長的10連勝，但沒能闖過富邦悍將隊這關，李東洺繳出6.1局無失分的好投，送出平生涯單場最多的8次三振，拿下個人6連勝，賽後他也霸氣表示：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路！」

本季首度對上龍隊，李東洺也知他們氣勢正旺，「他們在連勝，所以狀況應該是非常好，現在看球對他們來說，應該跟籃球一樣大顆。」因此他也在賽前做足功課，希望盡全力壓制對手。

李東洺賽後笑說：「是時候要有人斬斷他們的連勝之路，這個人也不一定是我，是我們球隊，不能讓他們一直順下去，要讓他們知道，我們也是很可怕的對手。」

李東洺本季先發8場，近6場出賽都是勝利保證，成為聯盟勝投王，防禦率僅1.83，除了場場繳好投外，只要出賽都有「愛東洺打線」的火力相挺，今天就有包括張育成、申皓瑋開轟替他打下分數。

本季首次休5天登板，李東洺認為，自己感覺還好，但自己所使用的身體檢測儀器指出，今天直球狀況比較沒有那麼好，球速有比較慢一些，因此就想辦法把球控在讓打者不好打的位置。

今天投到7局下被敲2支安打後退場，沒能完成第7局的投球，李東洺賽後也有些懊惱，「因為最近牛棚比較疲勞，所以今天先發，當然希望可以吃更多局數，但沒有完成第7局，如果能吃掉那局，剩兩局的話，投手比較不會那麼疲勞，能力還不夠，下次我會努力！」