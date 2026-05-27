中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

中信兄弟連敗低潮持續，洋投菲力士本季初登板僅投3.1局失4分，打線則是全場僅敲4支安打，一分未得，終場以0：6不敵台鋼雄鷹，連續3場比賽遭到完封平聯盟紀錄，連28局沒得分則寫球團史新高，再吞本季第二度6連敗。

菲力士本季首度在一軍出賽，3局下連續飆出2K後遇上危機，被王柏融敲出二壘打，再讓紀慶然擊出安打失1分。投到4局上則是接連被曾昱磬、曾子祐敲安打，之後投出保送，留下滿壘局面退場，謝榮豪接手後讓魔鷹敲出二壘打失2分，王柏融擊出滾地球又造成兄弟守備失誤，台鋼取得4：0領先。

5局下台鋼打線面對盧孟揚持續猛攻，先靠安打和保送上壘，曾子祐敲出安打再添1分，2出局後魔鷹再敲一支二壘打，台鋼取得6分領先。

菲力士本季初登板僅投3.1局，被揮出5支安打，投出6次保送，也有5次三振，失4分都是自責分，承擔敗投。

艾速特此戰則是主投6局，僅被擊出2支安打，送出3次保送；伍祐城中繼1局被敲1支安打，之後黃群登板，只用5球解決3人；陳柏清第9局登板，面對4個人次雖被敲1安，但僅用10顆球抓下最後3個出局數，全場4名投手聯手完封兄弟打線。艾速特拿下勝投及單場MVP。