中職／李東洺優質先發配張育成、申皓瑋雙轟 悍將斷龍9連勝

味全龍隊挑戰隊史最長10連勝之路，今天在台北大巨蛋被富邦悍將隊擋下，李東洺再繳6.1局無失分的優質先發封鎖龍隊，加上張育成、申皓瑋雙雙開轟，終場悍將以5：1擊敗龍隊，在兩隊本周「天王山之戰」扳回一城，將與龍隊的勝差追到4場，也將龍隊上半季封王魔術數字凍結在M17。

龍隊今天推出曾仁和先發，但壓不住聯盟打擊王的火力，悍將張育成首打席先敲安打，3局上在2出局一壘有人時上場，轟出左外野方向的2分全壘打，幫助悍將先馳得點，這是他本季第7轟，近4場出賽轟出3發全壘打，追上龍隊朱育賢再次並列聯盟全壘打王。

6局上悍將隊的攻勢又從張育成開始，率先上場敲出安打後， 范國宸也補上安打，接著王苡丞擊出一壘方向滾地球，一壘跑者在二壘前遭封殺，王苡丞則因游擊手劉俊緯傳一壘失誤上壘，三壘跑者也回到本壘再添1分。

第7局悍將對龍隊牛棚繼續開砲，池恩齊從林鋅杰手中擊出安打，申皓瑋上場後抓第1球轟出左外野方向的2分砲，個人本季首轟，幫悍將隊拉開5：0領先，一棒擊沉味全龍。龍隊在9局下雖追回1分也為時已晚。

悍將打線今天掃出10支安打，張育成單場3安「猛打賞」，靠全壘打轟回勝利打點，申皓瑋也有雙安（1轟）表現。

李東洺本季首度對決味全，展現悍將本土王牌的風範，投到7局下被敲2安後退場，李建勳登板後成功守住滿壘危機。李東洺此戰主投6.1局用95球，被敲6支安打，有1次保送，送出平生涯單場新高的8次三振，沒有失分，連兩戰繳出優質先發，拿下6連勝，並獲選單場MVP。

龍隊先發投手曾仁和則是先發5.1局，被敲出6支安打（1轟），有2次保送，送出4次三振，失3分（2分自責分），吞本季首敗。