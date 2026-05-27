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日職／阿部慎之助涉家暴請辭掀反彈 連署回任逾6.5萬人響應

中央社／ 東京27日專電
讀賣巨人隊監督阿部慎之助。 美聯社
讀賣巨人隊監督阿部慎之助。 美聯社

日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因涉入家暴風波請辭，引發部分球迷反彈，網路上今天出現要求阿部回任的連署，截至晚間已吸引超過6萬5000人響應，盼他能重新執掌兵符。知名導演山崎貴也公開聲援，表示如果阿部就此去職，阿部的女兒恐會留下陰影。

47歲的阿部25日晚間因涉嫌對18歲長女施暴遭警方依現行犯逮捕，之後獲釋。他昨天向球團請辭獲准，坦言「玷污了歷史悠久的巨人軍監督之名」，並向球迷致歉。

事件發酵後，日本最大線上請願平台Change.orgJapan隨即出現多則希望阿部回歸的連署頁面。目前獲得最多連署的內容為「要求阿部慎之助重返監督職位」。

發起方表示，阿部對許多棒球迷而言是極具象徵性的存在。球員時代，他憑藉關鍵時刻的表現、領導能力及不懈努力留下無數成績，不僅是讀賣巨人的代表人物，也是日本職棒的重要象徵。就任總教練後，他與球員真誠互動、帶隊方式與指導能力也備受肯定。

發起方表示，雖然理解這起事件引發正反意見，也明白由本人提出辭職、外界難以替當事人做決定，但作為球迷，仍對阿部以這樣的方式離開球界感到相當不捨。

連署內容提到，阿部累積的經驗、知識及對棒球的熱情，不只是巨人的寶貴資產，對日本棒球界也具有重要價值，希望能再次看到他穿上球衣帶領球隊，也期待他把經驗傳承給年輕球員，並再次在東京巨蛋與球迷一同奮戰。

發起方最後表示，這項連署並非為了批評或製造對立，而是希望再次肯定阿部至今的貢獻，將支持他重新站起來的球迷心聲傳達給球團。

連署第一階段目標為5000人，最終目標是巨人隊主場東京巨蛋收容人數4萬3500人。截至日本晚間9時（台北時間晚間8時）已經累積超過6萬5000人連署。

阿部長女昨天透過律師發表聲明指出，當晚是父女首次發生激烈口角，自己是在不知如何處理的情況下，先向ChatGPT求助，之後才在建議下聯絡兒童相談所，最後卻在未詢問她意願下，演變成警方到場。她強調父親沒有對她拳打腳踢，自己也沒有受傷，目前父女已經和好，並坦言看到父親被警方帶走時，當場情緒潰堤。

部分日媒報導指出，兒童相談所原則上服務18歲以下人士，而長女已滿18歲，可能是兒童相談所直接通報警方的原因之一。

曾執導「ALWAYS 三丁目的夕陽」的導演山崎貴在社群媒體發文表示，雖然自己不懂棒球，但認為整起事件也凸顯生成式AI可能造成誤判，「更重要的是，若事情就這樣發展下去，女兒也可能留下很深的傷痕」，呼籲各界加入連署。

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