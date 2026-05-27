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中職／經歷9連敗與9連勝 郭天信從新鮮人變夾心餅乾

中央社／ 台北27日電
味全龍郭天信。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
味全龍郭天信。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

味全龍郭天信經歷過2022年的9連敗，今年再看球隊締造9連勝，感受自己從剛進職場的新鮮人，什麼都不懂只懂往前衝，但現在已變成「夾心餅乾」，成為資深與年輕球員的橋梁。

中華職棒味全龍在2022年9月曾吞下9連敗，追平1994年的隊史最長紀錄，這樣的經驗成為他們在隔年奪冠的養分；今年則是從5月15日到26日拉出9連勝，同樣追平1999年至今的隊史紀錄。

外野手郭天信回憶這兩段時期的差異，認為大部分的球員都變得更成熟，懂得怎麼面對比賽，將注意到的細節與隊友分享，「大家都知道自己應該要做什麼，每一天有不一樣的人跳出來，2022年那時候，可能大家只想著怎麼把自己的成績打好。」

2022年是龍隊復出回到中職的第2年，2021年受到疫情影響打打停停，郭天信認為第2年才是第1次挑戰完整的中職賽季，對於體能調配確實有些吃力，只知道往前衝，「就像剛進職場的新人，什麼都不會只知道工作，但沒有好的方向。」

郭天信認為，現在的自己懂得如何拿捏比賽的專注程度，「從去年下半季開始有這種感覺，每年出賽100多場，如果時刻保持緊繃、專注，其實會很累，現在就是任何事情都要剛剛好，不能太急也不能太慢。」

郭天信也指出，球隊現在休息區雖然很大，但卻像是在小房間一樣緊密，看到年輕球員成長的感覺，「我也還在長大啦。我應該是卡在中間，像是夾心餅乾的內餡，把餅乾黏牢一點。」

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中職 郭天信 味全龍

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