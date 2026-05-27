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中職／高國輝罕見動怒斥責球迷 坦言語氣不好「會反省自己」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
富邦悍將隊打擊教練高國輝。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊打擊教練高國輝。記者葉姵妤／攝影

富邦悍將隊昨天與味全龍隊上演激戰，在高張力的局面下，打擊教練高國輝也被場邊球迷的風涼話激出些微火氣，罕見動怒回罵球迷的畫面被拍下來上傳到社群，高國輝今天親自出面說明，並向球迷致歉。

悍將和龍隊的「天王山之戰」昨天8局下因跑壘判決引發爭議，總教練後藤光尊上場和裁判議論時間較長，看台上爆出「快一點」、「滾下去」的叫囂聲，聲音就從悍將休息室上方傳出，高國輝聽到後也忍不住回頭怒斥「關你什麼事啊？看球啦！」

高國輝今天解釋，當下因在和裁判討論，需要翻譯協助，希望翻譯能正確的讓球隊知道裁判在說明的內容，但同時間看台讓有幾位球迷一直在叫說「快一點」、「滾下去」，自己聽了確實也有些不高興。

「當下我自己也有情緒，就轉頭跟他說，自己當時講話真的滿大聲的，希望他安靜一點。」但高國輝事後也自我檢討，知道這樣的行為並不恰當，「自己的語氣有點不太好，對球迷也很抱歉，每一位球迷進場都是想支持的球員和啦啦隊，還是希望大家能抱持開心的心情，開心比賽，我也會好好反省自己。」

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高國輝 中職 味全龍 富邦悍將

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