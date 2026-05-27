中職／「想問的跟出來的答案不一樣」 悍將總教練後藤說明三壘跑壘爭議

味全龍、富邦悍將隊昨天「天王山之戰」，針對8局下發生的跑壘爭議，悍將總教練後藤光尊因此在場上和裁判議論許久，今天賽前聯盟賽務部人員也親自向「光總」說明，閉門密談約20分鐘，之後後藤才現身向媒體說明。

昨天8局下龍隊二、三壘有人，朱育賢擊出投手前滾地球，三壘跑者林孝程在二、三壘間遭夾殺，但他回到三壘時，二壘跑者張祐嘉已早一步踏上三壘壘包，裁判原本已判定二壘跑者出局、三壘跑者安全上壘；悍將提出挑戰後，改判林孝程出局、張祐嘉安全上壘。

針對這判決，後藤光尊今天指出，當時提出挑戰前，已經向裁判確認二壘跑者是否出局，確認後才提出要挑戰三壘跑者是否也被三壘手王念好觸殺出局。後藤透過翻譯表示：「有跟裁判確認過滿多次了，之後才挑戰三壘跑者是否出局，結果看完（重播）回來，變成二壘跑者安全上壘、三壘跑者出局。」

後藤指出，昨天會上場和裁判有這麼長的抗議，主要就是因為「想問的東西，跟最後出來的是不一樣的答案。」

至於今天賽前與聯盟賽務部的長談，後藤解釋，「有說昨天的狀況是三壘裁判的誤判，他們的解釋是三壘跑者跑過頭沒錯，但有要回來的動作，可是那時二壘跑者已經踩著壘包。」後續後藤也提問這樣是否有後位跑者超越前位跑者的狀況，裁判給的回覆是「沒有越位」。

對於裁判給的回覆和判決結果，後藤說：「規則是規則，只能接受。」他也提到，因為自己是日本人，沒辦法理解當下裁判說明的所有事情，「還是希望他們在報告的時候，要先報告，是他們的誤判導致這個play變成什麼樣的結果，會對大家比較好一點，不然當下沒辦法理解。」

悍將雖提出挑戰，但獲得的結果與挑戰內容不符，聯盟仍記錄為挑戰成功，不扣球隊挑戰次數，後藤也提出心中最大的不滿，「昨天是裁判誤判，導致這次挑戰不成立，好像變成把誤判這件事圓滑掉了，這是比較不喜歡的部分，雖然不知道裁判是怎麼想，但我們的感受是這樣。」