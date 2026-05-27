中職／「中信60甲子緣」觀展破2萬人次 南港飲料店還原恰哥經典迷因

網路盛傳一家位於台北市南港區的飲料店爆紅，吸引大批民眾爭相與店長「恰哥」合照。經查，原來是才開展一週的「中信60甲子緣」棒球特展，特別還原中華隊打擊教練彭政閔在國際棒球比賽場邊手持情資表的經典畫面，當時被球迷戲稱在「點手搖飲」，成為特展著名場景之一。還有眼尖的球迷發現，現場放置一旁的球棒，竟然不是道具，而是彭政閔的實戰球棒。

為歡慶中國信託成立60周年，中國信託金融控股公司規劃「中信60甲子緣」棒球特展，精心復刻各種臺灣棒球的經典場面，包括60年代的老客廳、台北市立棒球場的牌樓、王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」、「世界全壘打王」王貞治幼時的「五十番」中華料理店等，展場安排投球測速、VR（Virtual Reality）打擊、跑壘訓練等棒球體驗活動，讓不同年齡層的球迷皆能寓教於樂、從中找到樂趣，成為近期南港區熱門的親子出遊景點，開展短短一周已突破2萬人次前來參觀。

在老客廳的場景，讓許多資深球迷產生共鳴，從老電視機、舊熱水瓶、大同寶寶到當年居家陳設充滿巧思，高度還原當時一家人徹夜守在電視機前、為中華隊吶喊加油的時代記憶。許多與子女一同觀展的家長，主動跟孩子分享「爸爸、媽媽小時候就是這樣看棒球。」

另一方面，為呈現中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽的年輕熱血氛圍，展區別出心裁放置球場紅土、歷屆黑豹旗的大會秩序冊，更蒐集118所高中球衣設計成的巨幅展牆，許多打過黑豹旗的民眾目睹母校球衣，一面翻閱秩序冊，與同行友人分享當年青澀的模樣，一時青春回憶湧上心頭，成為愛棒球的民眾必看展區。

特展中陳列的大量珍貴棒球文物，也引發熱議。包括「世界全壘打王」王貞治相關實戰、珍貴紀錄的簽名物品和收藏；宋晟睿於2024年「世界棒球12強賽」（Premier 12）再見雙殺的壘包、手套、棒球；中華隊於2026年「世界棒球經典賽」（WBC）預賽創下首次擊敗韓國的紀錄，其中江坤宇場上強迫取分使用的實戰球棒，極具紀念價值，令不少球迷直呼一定要到現場朝聖。

回顧台灣棒球百年發展的同時，也勇於面對黑暗歷史。當民眾走入中華職棒興衰史的展區，映入眼簾的是一張張當年假球案的新聞剪報，投影幕也不停輪播當年的電視新聞報導，營造出當時職棒低迷、球場上甚至出現鳥比人多的艱困窘境，有觀展民眾表示，雖然沒有親身經歷，仍感同身受當年的沈重，也很慶幸和珍惜台灣棒球今天的蓬勃發展。

「中信60甲子緣」棒球特展即日起至6月21日止，每周二至周日上午11時至晚上8時30分於中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費入場，請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團或官網https://homeruntaiwan.com/。

「中信60甲子緣」重現60年代的老客廳，讓許多資深球迷產生共鳴。圖／中信金控提供

「中信60甲子緣」棒球特展特別還原中華隊打擊教練彭政閔在國際棒球比賽場邊手持情資表，被球迷戲稱在「點手搖飲」的經典畫面。圖／中信金控提供

「中信60甲子緣」如實呈現王建民於紐約洋基隊時期的「早餐店打線」。圖／中信金控提供

「中信60甲子緣」展出的臺灣棒球經典場面包括「世界全壘打王」王貞治幼時的「五十番」中華料理店。圖／中信金控提供

「中信60甲子緣」展區放置球場紅土，呈現中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽的熱血氛圍。圖／中信金控提供

「中信60甲子緣」復刻台北市立棒球場的牌樓。圖／中信金控提供