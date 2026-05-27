日職／阿部慎之助涉家暴下台 學者籲球界反思體壇暴力

日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助因涉嫌對長女施暴遭警視廳以現行犯逮捕、其後獲釋，26日上午主動向球團請辭獲准。這起震撼日本球界的風波持續延燒，不僅讓巨人陷入交流戰前夕的動盪，也在日職圈內掀起對暴力文化的反思。

47歲的阿部26日上午與巨人老闆山口壽一會面後主動請辭，球團隨即宣布接受。他在東京都內球團辦公室公開致歉表示，因家庭糾紛讓球迷、職棒相關人士與公司承受極大困擾，也「玷污了歷史悠久的巨人軍監督之名」，為此深感歉意，並希望外界能以溫暖目光守護正值高3的女兒。

朝日新聞報導，警方指出，阿部涉嫌於25日晚間在東京都澀谷區住家內抓住長女衣領，並將她推倒施暴，長女沒有受傷。據辦案人士透露，阿部當時疑似飲酒，警方綜合考量雙方體格差距，以及他於15歲次女面前對長女施暴，可能涉及心理虐待等因素，決定將他當場逮捕。警方後續判斷沒有逃亡或滅證之虞，26日凌晨將他釋放。

警視廳相關人士也表示，阿部家過去未曾傳出類似糾紛或求助紀錄。

報導指出，警方獲報的契機來自兒童相談所。據稱阿部長女先向ChatGPT說明當時狀況並詢問該如何處理，再依據回答向兒童相談所通報，兒童相談所隨後報警。阿部向警方表示，當時是長女與次女爭吵，他出言制止後遭長女頂嘴，「一時火大失去冷靜」。

此外，長女事後透過公開信指出，「兒童相談所沒有詢問我的意願，而是直接報警。對於警方到場，我本人最為震驚。看到父親被警方帶走，我在場崩潰通哭」相關說法也引發外界討論兒童相談所在第一時間的處置是否妥當。

對此，明星大學兒童與家庭福祉教授川松亮指出，「由兒童相談所通報警方，並不是罕見情況。」

根據日本警察廳統計，以兒童相談所通報為起點揭發的虐童案件近年持續增加。2025年共查獲2592件，其中透過兒童相談所通報的有1131件，占整體近半，創歷史新高。

這起事件也讓日本棒球界大受衝擊，各隊總教練受訪時多半低調以對。時事通信社報導，橫濱DeNA總教練相川亮二僅表示「我沒有什麼好說的」；樂天總教練三木肇坦言「很震驚」；養樂多燕子隊總教練池山隆寬則說，球季中途總教練請辭「心情非常複雜」，但也強調「監督確實是肩負重大責任的位置，這一點毫無疑問」。

阿部球員時代曾是日本球界代表強打捕手，生涯累積2132支安打，也曾長年擔任巨人隊長。2019年引退後轉任教職，2024年升任一軍總教練，首年即率隊奪得中央聯盟冠軍，今年是執掌第3季。

由於阿部本身就是靠高強度苦練打下基礎，因此執教風格帶有濃厚的「昭和」色彩。他曾對球員表示，「總之就是要靠（訓練）量。只要感到困惑，就去練。」在近年更依據科學數據管理訓練量，或將更多自主權交給球員的情況下，他這種嚴格作風格外鮮明。

追手門學院大學客座教授吉田良治指出，2012年10月日本大賽期間，擔任捕手的阿部曾走近投手丘，拍打投手的頭部，當時引發討論。「當時社會上更多的是『前輩糾正後輩錯誤』的讚揚聲，卻少有人把這種行為當作體育界暴力象徵，並提出質疑。」

吉田說，「透過全國電視轉播，看見巨人隊主力球員以帶有暴力的方式要求隊友服從，我認為這對社會大眾傳遞了錯誤訊息。」

隨著阿部下台，這起事件已不只是單一家庭糾紛，更延伸成對體壇暴力文化的集體反思。吉田表示，「真心希望這次事件能成為體育界真正走向健全化的契機，也成為社會逐步消除暴力的轉捩點。」