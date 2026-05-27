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中職／UniGirls開心登上白襪主場 展現台灣獨特應援魅力

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供
統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供

統一獅隊啦啦隊UniGirls今天登上白襪隊主場Rate Field，參與「CHICAGO TAIWAN DAY」活動演出，正式揭開2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK巡迴序幕，以充滿熱情與活力的台式應援文化，向美國球迷展現台灣棒球場獨有的應援魅力。

UniGirls賽前帶來長達5分鐘的獅隊應援組曲演出，包含2026年度主題曲「鬥陣起行」在內，還帶來「獅王贏戰」、「登峰造極」、全新嗆司「放手一搏〉、「Strikeout」與最經典的「統一尚勇」；值得一提的是，相較於去年在中外野草皮演出，今年表演位置為三壘內野側草皮，對女孩們而言是相當難得且特別的體驗，也讓成員們都感到十分榮幸與開心。

除了賽前演出外，UniGirls也前往台灣日活動專屬球迷內野座位區，與當地台灣球迷進行局間互動並拍攝大合照，同時出席球迷見面會，與現場球迷近距離合影留念。

今年已是Team Taiwan Foundation在白襪第二度舉辦台灣日活動，球場特別於局間播放去年活動精華影片，並於環狀螢幕秀上台灣日相關訊息，充分展現對台灣文化交流活動的重視；今天白襪球場賽前開放球迷入場踏上紅土繞場體驗，不少球迷見到場邊準備演出的UniGirls後也興奮上前合照互動，副隊長Joy與成員侯芳更受邀特別參與球場Live Camera環節，與現場主持人一同登上球場大螢幕為賽事揭開序幕，獲得現場球迷熱烈歡呼。

UniGirls將持續展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」行程，29日前往太空人隊主場Daikin Park，持續透過台式應援文化與熱情演出，讓更多國際球迷看見台灣棒球文化的特色。

統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供
統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供

統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供
統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供

統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供
統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供

統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供
統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供

統一獅隊啦啦隊UniGirls登上白襪隊主場Rate Field，展現台灣棒球場獨有的應援魅力。圖／統一獅隊隊供
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