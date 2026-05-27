中職／球迷怒嗆「哪來的白目老猴」韓啦台灣成員RONA回應網笑翻

中華職棒味全龍隊昨天在大巨蛋主場迎戰富邦悍將隊，邀請韓職LG雙子啦啦隊演出，包含台灣成員RONA（張競）。有球迷不滿一名男子從觀眾席走下樓梯，擋住攝影畫面，開轟「哪來的白目老猴」，對此Rona親回：「他是我爸。」

昨日中場舞後，有網友在Threads發文怒嗆，一名男子站在前排擋到演出畫面，該網友怒噴，「LG跳中場舞，連2台官方攝影都蹲著拍攝 哪來的白目87老猴？ 挑這個時候走下來？ 搏大家攝影版面嗎？」

沒想到該貼文後續卻大翻車，RONA現身留言區，只留下4字：「他是我爸。」這4個字讓其他網友全笑翻，「砲哥直接翻車」、「自以為是的砲哥」、「這下尷尬了」、「留友看罵啦啦隊的爸爸」、「貼臉開大失敗」。

RONA除了擔任LG雙子啦啦隊之外，另一個身分是韓國女團ILY:1成員，在台韓兩地都有粉絲，目前IG有3.3萬追蹤。