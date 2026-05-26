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中職／曾峻岳關鍵拆彈後砸鍋 龍隊9連勝平隊史點亮季冠軍M17
「天王山戰役」上演激戰，味全龍隊9局下先靠劉俊緯敲追平兩分砲續命，打到延長10局由朱育賢擊出再見安打，以4：3擊敗富邦悍將隊；龍隊推進9連勝追平1999年締造的隊史最長連勝紀錄，同時點亮上半季封王魔術數字M17。
悍將由日籍投手阿部雄大先發，繳出一場優質內容，共用93球完成6局投球，僅被敲3安打、失1分，送出7次三振，失分出現在第二局，李凱威、王順和敲安後，林辰勳的高飛犧牲打幫助龍隊率先開張分數。
龍隊早早取得1：0領先，悍將面對蔣銲難以突破，在他7局投球任內僅敲出4安打、無失分，吞下7K。
龍隊第八局推出趙璟榮，連兩保送後換上林子昱，池恩齊執行犧牲短打點出內野安打，悍將無人出局、滿壘局面，張育成、王苡丞接連以高飛犧牲打送回分數，悍將以2：1超前。
張奕八局下登板也出現危機，保送陳子豪、張祐嘉敲安，無人出局已被攻占得點圈，雖解決郭天信，曾峻岳接手第1球就因捕逸奉送壘包，但先讓朱育賢擊出投手方向滾地球，再面對張政禹飆K，驚險化解危機。悍將九局上靠戴培峰保送、申皓瑋安打再掀攻勢，池恩齊以高飛犧牲打送回保險分。
悍將帶著3：1領先準備迎向勝利關頭，曾峻岳續投九局下，遭劉俊緯敲出兩分砲追平戰局，兩隊殺進延長突破僵局。
悍將10局上空手而歸，林栚呈把關10局下，2次保送形成滿壘，朱育賢補上再見安打，正式點亮龍隊上半季封王魔術數字，朝隊史第6座季冠軍狂奔。
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