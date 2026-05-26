中職／范國宸三刀流化身宸宸小編 拍MVP訪問笑答不難

富邦悍將隊范國宸化身三刀流，擔綱主戰一壘手、悍將隊長兼小編，最近連賽後MVP訪問都包了，被問到訪問難度，范國宸笑說不難，「他們都會很認真回答我…嗎？」

悍將官方社群賽後通知單場MVP的訪問，小編蘇蘇與球員可愛互動，向來都是邦迷矚目焦點；近期不只有官方社群影片可看，從5月20日王苡丞、21日李東洺、23日張育成，范國宸連拍了三場單場MVP賽後訪問。

范國宸還原出發點，是因為王苡丞生涯第一次獲選單場MVP，因此才想說要拍一下，結果收到熱烈迴響，因此又加碼第二場，連領隊陳昭如都虧他搶了蘇蘇工作。

被問到是否上癮，范國宸害羞笑說：「沒到上癮啦，順其自然。」他透露，張育成MVP那次，其實原本差點就忘了，「都要走了，突然想起來。」他說訪問不難，感謝隊友都會認真回答他。