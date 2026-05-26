聽新聞
0:00 / 0:00
中職／范國宸三刀流化身宸宸小編 拍MVP訪問笑答不難
富邦悍將隊范國宸化身三刀流，擔綱主戰一壘手、悍將隊長兼小編，最近連賽後MVP訪問都包了，被問到訪問難度，范國宸笑說不難，「他們都會很認真回答我…嗎？」
悍將官方社群賽後通知單場MVP的訪問，小編蘇蘇與球員可愛互動，向來都是邦迷矚目焦點；近期不只有官方社群影片可看，從5月20日王苡丞、21日李東洺、23日張育成，范國宸連拍了三場單場MVP賽後訪問。
范國宸還原出發點，是因為王苡丞生涯第一次獲選單場MVP，因此才想說要拍一下，結果收到熱烈迴響，因此又加碼第二場，連領隊陳昭如都虧他搶了蘇蘇工作。
被問到是否上癮，范國宸害羞笑說：「沒到上癮啦，順其自然。」他透露，張育成MVP那次，其實原本差點就忘了，「都要走了，突然想起來。」他說訪問不難，感謝隊友都會認真回答他。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。