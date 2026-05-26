中職／龍隊陳子豪續留一軍出賽 葉君璋：對他有信心

中職味全龍隊陳子豪本季打擊狀況不理想，總教練葉君璋解釋讓陳子豪留在一軍出賽的考量，並表示對他有信心，期待轉機出現，陳子豪的表現就可提升。

龍隊陳子豪今年打擊狀況不佳，今天賽前本季28場出賽，總計97打數敲出14支安打，全壘打還沒開張，打擊率1成44。

葉君璋今天賽前被問起陳子豪狀況表示，「有時候打擊滿有趣的」，教練團認為陳子豪的打擊狀況沒有很差，只是結果不好、沒有安打。

葉君璋提到，或許有人討論，如果陳子豪在一軍沒有出賽機會，不如讓他去二軍多點比賽機會，但陳子豪在一軍基本都是先發出賽，目前這樣的狀況，可能就是擊球的感覺不錯，但剛好打出去被接到，也希望陳子豪要對自己有自信。

陳子豪本季出賽數據不佳，葉君璋直言，就等一個轉機，「轉機出現了，（表現）可能就起來了，我對他滿有信心的，不希望他受到影響」。