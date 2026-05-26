中職／黎克傷勢恢復至少需2個月遭註銷 兄弟註冊菲力士

難以理解中信兄弟隊總教練平野惠一「去脈絡化」的指控，但若是平野說出此次話題中心的「不是真心愛兄弟」這句話的脈絡，其實很簡單，沒有任何繞圈，當時同業在訪問中提出的第一個問題就是：「球迷很關心球隊打擊狀況，昨天有球迷舉牌，是否有看到？」

2026-05-26 12:28