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中職／黎克傷勢恢復至少需2個月遭註銷 兄弟註冊菲力士
中職中信兄弟今天註銷洋投黎克，新註冊洋投菲力士，菲力士27日將一軍先發對台鋼雄鷹。兄弟球團表示，黎克手肘傷勢恢復至少需要2個月時間，球團評估後做出異動。
兄弟洋投黎克（Nick Nelson）3日下二軍調整，原訂20日要回到一軍先發，但突然有狀況，手肘出現不舒服狀況、安排檢查。
兄弟今天做出洋將異動，球團回覆，洋投黎克因右手肘傷勢，經診斷與防護團隊評估後，傷勢恢復需要至少2個月時間，因此球團依照聯盟規章，於今天註銷黎克，改註冊菲力士（Felix Pena）。
黎克本季一軍目前為止累積7場出賽（5場先發），投29.1局失掉18分（16分責失分），戰績5敗、1次中繼成功，防禦率4.91。
菲力士目前為止本季二軍出賽4場都是先發，投19局失掉11分（8分責失分），戰績1勝1敗，防禦率3.79。根據中職官網訊息，兄弟27日作客澄清湖棒球場與雄鷹交手，將由菲力士本季一軍初先發。
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