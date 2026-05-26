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中職／「後若熙時代」化身天空龍 葉總點出投打如何進化

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照
味全龍總教練葉君璋。 聯合報系資料照

味全龍隊今晚挑戰點亮上半季封王魔術數字M17，總教練葉君璋賽前還帶來另一項好消息，主砲吉力吉撈．鞏冠有可能在本周重返戰線，他預計後天先在二軍出賽，「重點還是禮拜四的狀況，再進入下一步。」

龍隊目前戰績26勝13敗，領先排名第二的富邦悍將隊4場勝差，兩隊今天、明天在台北大巨蛋正面過招，龍隊有機會甩開更大差距，或是悍將追近車尾燈，對兩隊來說都是關鍵的系列賽。

龍隊熱身賽只拿到2勝8敗，排名墊底，卻在進入正式賽季後呈現獨走態勢，聊到這件事，葉總又尷尬地笑了：「其實，我已經有點忘記（熱身賽）了，我知道成績沒有很好。」

談到今年賽季至今選手維持高檔，葉總先從打擊著手，他坦言少了吉力吉撈，陳子豪也尚未打出成績，打線能有目前表現，「打擊教練在意的東西，和很多人認知不太一樣，那不是用安打或全壘打或三振或滾地球去判斷，那有時會有失準確，但他們要求的東西，選手都有做到。」他指出，一個是心態，一個是技術策略，「都有進步，兩個加起來就是現在的狀況。」

至於投手，葉總歸功於投手教練納瓦洛從熱身賽就開始的觀察，「讓每個人都有機會，慢慢知道選手能力，當他分出來時，就是大家現在看到的結果。」

龍隊本季更是在少了王牌投手徐若熙的狀況下化身「天空龍」，葉總對此表示，「有時有人離開，就會有人出來，影響會是正面或負面，正面應該滿多，不可否認若熙去年一整年幫助很大，離開之後，搞不好很多球員覺得自己的機會出現了，不管是洋投或本土都會有正面想法，如果若熙在，可能就會想沒機會了，現在不一樣了，大家都差不多，就會想我就拚拚看。」

中職 葉君璋 吉力吉撈

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