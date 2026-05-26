中職／悍將雙捕支援前線 張育豪首升一軍媽媽要他「不要太花俏」

富邦悍將隊今天雙捕支援前線，升上林岱安、張育豪，19歲的張育豪今年經歷兩趟一軍見習後，一開始收到通知以為仍然只是隨隊，沒想到是升上一軍，收到媽媽的叮嚀是要他「不要太花俏」。

悍將昨天降下捕手豊暐、外野手張洺瑀，今天升上兩位捕手，總教練後藤光尊表示，因為現在想帶3位捕手，二軍那邊回報林岱安的狀況已經越來越好，也覺得剛好可以升上張育豪，希望可以藉這個機會育成他成為球隊戰力。

林岱安季外以5+2年最高5600萬元合約加盟悍將，尚未展現身價，季初8場出賽、合計11打席沒有安打，在4月23日被降下二軍，至今已過月餘，這段時間在二軍出賽11場，繳出打擊率0.348、上壘率0.444、長打率0.478，在今天重返前線。

張育豪則是去年第一指名選進的大物捕手，尚未在一軍亮相，本季在二軍繳出打擊率0.440、上壘率0.529、長打率0.680驚人打擊數據。

還未有太多職棒歷練，外界關心是否有讓張育豪此際就在一軍蹲捕的安排，被問到出賽定位，後藤先是調皮回應：「投手」，隨後表示打擊、蹲捕都有機會讓他出賽。

張育豪透露，自己是在昨天練完球後收到通知，「一開始沒看到別人傳的訊息，以為一樣是隨隊，沒想到是註冊。」今天後藤看到他叫他好好加油，張育豪的回應很霸氣，「我跟他說，我隨時都會準備好。」

張育豪先前已有兩次一軍見習，謹記著捕手教練的山哲也交代的事項，「每天穩定去做，讓自己丟球穩定度更好一些。」相比前兩趟一軍隨隊，這回任務已經不同，他說：「在場下沒有上場的話，不會像之前在旁邊嘻嘻哈哈，要一直去觀察打者、場上狀況，我該怎麼處理、該怎麼安撫投手情緒。」

生涯首度踏上一軍，張育豪表示，原本是想偷偷回家一趟給媽媽驚喜，不想先讓他們知道自己上來，「但爸爸那邊訊息已經快速傳到那邊，所以還是乖乖打電話回家，說我要回家吃飯。」至於媽媽的叮嚀，張育豪說：「她說上來一軍不要做奇奇怪怪的行為，二軍怎麼做，上來就是怎麼做，不要做太多花俏的行為。」