快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將雙捕支援前線 張育豪首升一軍媽媽要他「不要太花俏」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊捕手張育豪。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊捕手張育豪。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天雙捕支援前線，升上林岱安、張育豪，19歲的張育豪今年經歷兩趟一軍見習後，一開始收到通知以為仍然只是隨隊，沒想到是升上一軍，收到媽媽的叮嚀是要他「不要太花俏」。

悍將昨天降下捕手豊暐、外野手張洺瑀，今天升上兩位捕手，總教練後藤光尊表示，因為現在想帶3位捕手，二軍那邊回報林岱安的狀況已經越來越好，也覺得剛好可以升上張育豪，希望可以藉這個機會育成他成為球隊戰力。

林岱安季外以5+2年最高5600萬元合約加盟悍將，尚未展現身價，季初8場出賽、合計11打席沒有安打，在4月23日被降下二軍，至今已過月餘，這段時間在二軍出賽11場，繳出打擊率0.348、上壘率0.444、長打率0.478，在今天重返前線。

張育豪則是去年第一指名選進的大物捕手，尚未在一軍亮相，本季在二軍繳出打擊率0.440、上壘率0.529、長打率0.680驚人打擊數據。

還未有太多職棒歷練，外界關心是否有讓張育豪此際就在一軍蹲捕的安排，被問到出賽定位，後藤先是調皮回應：「投手」，隨後表示打擊、蹲捕都有機會讓他出賽。

張育豪透露，自己是在昨天練完球後收到通知，「一開始沒看到別人傳的訊息，以為一樣是隨隊，沒想到是註冊。」今天後藤看到他叫他好好加油，張育豪的回應很霸氣，「我跟他說，我隨時都會準備好。」

張育豪先前已有兩次一軍見習，謹記著捕手教練的山哲也交代的事項，「每天穩定去做，讓自己丟球穩定度更好一些。」相比前兩趟一軍隨隊，這回任務已經不同，他說：「在場下沒有上場的話，不會像之前在旁邊嘻嘻哈哈，要一直去觀察打者、場上狀況，我該怎麼處理、該怎麼安撫投手情緒。」

生涯首度踏上一軍，張育豪表示，原本是想偷偷回家一趟給媽媽驚喜，不想先讓他們知道自己上來，「但爸爸那邊訊息已經快速傳到那邊，所以還是乖乖打電話回家，說我要回家吃飯。」至於媽媽的叮嚀，張育豪說：「她說上來一軍不要做奇奇怪怪的行為，二軍怎麼做，上來就是怎麼做，不要做太多花俏的行為。」

中職 林岱安 豊暐

延伸閱讀

中職／透過內部競爭壯大富邦悍將 林威助秀漂亮一手

日職／送金手套主戰捕手去軟銀 橫濱補先發兼賭大物新秀？

中職／不甘心不放手 味全龍林子昱從吃局數拚到勝利組

中職／光總排第1棒讓他減壓 張育成敲雙響砲「盼突破壘上有人的壓力」

相關新聞

中職／「後若熙時代」化身天空龍 葉總點出投打如何進化

味全龍隊今晚挑戰點亮上半季封王魔術數字M17，總教練葉君璋賽前還帶來另一項好消息，主砲吉力吉撈．鞏冠有可能在本周重返戰線，他預計後天先在二軍出賽，「重點還是禮拜四的狀況，再進入下一步。」

中職／悍將雙捕支援前線 張育豪首升一軍媽媽要他「不要太花俏」

富邦悍將隊今天雙捕支援前線，升上林岱安、張育豪，19歲的張育豪今年經歷兩趟一軍見習後，一開始收到通知以為仍然只是隨隊，沒想到是升上一軍，收到媽媽的叮嚀是要他「不要太花俏」。

中職／去脈絡化？拆解平野受訪始末 直指媒體不該報導下台標語

難以理解中信兄弟隊總教練平野惠一「去脈絡化」的指控，但若是平野說出此次話題中心的「不是真心愛兄弟」這句話的脈絡，其實很簡單，沒有任何繞圈，當時同業在訪問中提出的第一個問題就是：「球迷很關心球隊打擊狀況，昨天有球迷舉牌，是否有看到？」

日職／阿部女兒聲明求助GPT「過度描述」 看到父親被警察帶走受到震驚

讀賣巨人隊監督阿部慎之助因對女兒施暴震撼日本球界，他已向球團請辭獲准，阿部女兒為此事發出聲明澄清，承認因自己的過度描述，造成與事實有落差，看到父親在自己面前被警察帶走，她也受到震驚，為家務事失控表達歉意。

中職／范國宸三刀流化身宸宸小編 拍MVP訪問笑答不難

富邦悍將隊范國宸化身三刀流，擔綱主戰一壘手、悍將隊長兼小編，最近連賽後MVP訪問都包了，被問到訪問難度，范國宸笑說不難，「他們都會很認真回答我…嗎？」

中職／黎克傷勢恢復至少需2個月遭註銷 兄弟註冊菲力士

中職中信兄弟今天註銷洋投黎克，新註冊洋投菲力士，菲力士27日將一軍先發對台鋼雄鷹。兄弟球團表示，黎克手肘傷勢恢復至少需要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。