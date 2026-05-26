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全障運／新北老將盧碧春搭小40歲葉晉瑋 勇奪桌球混雙金牌
115年全障運桌球賽事今天在板樹體育館舉行金牌賽，代表新北市出賽、年齡相差將近40歲的盧碧春與葉晉瑋，直落三擊敗彰化縣梁振坤與廖昱婷，為地主拿下一面金牌。其中現年63歲的盧碧春寶刀未老，單屆進帳三金，賽後也感謝夥伴的奮戰不懈。
曾多次代表台灣出國征戰的盧碧春本屆再戰全障運，在混雙賽與24歲新生代好手葉晉瑋合作，盧碧春以穩定與經驗帶領打球有些衝的葉晉瑋打出絕佳節奏，首次搭檔就帶回金牌。盧碧春說：「很開心看到年輕一輩選手不斷成長。」
今年首度參賽就拿下2金1銅的葉晉瑋，升大三那年因突發的脊椎病變讓他成為輪椅病友，但小時候的桌球基礎，讓他很快就決定參加輪椅桌球。如今葉晉瑋在中央大學讀研究所，一邊打球一邊念書，雖然忙碌卻很充實，他笑說：「這次知道跟碧春姐搭檔很開心，就像有一顆大樹可以靠著。」
盧碧春也鼓勵年輕選手要相信自己、不要放棄。她回想本屆賽事，印象最深刻就是女雙賽事搭檔隊友施祝華，金牌戰在0：2落後的絕境下連趕三局逆轉，奪回失去的女雙金牌，她笑說：「真的很不容易，感謝夥伴的奮戰不懈。」
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