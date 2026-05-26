全障運／閉幕締多項優異成績 新北副市長劉和然交棒下屆主辦雲林縣

115年全國身心障礙國民運動會今天正式閉幕，總計頒發562面獎牌，締造122項、153人次破大會紀錄，及91項、105人次破全國紀錄。新北市副市長劉和然最後也將會旗交接給下一屆承辦的雲林縣副縣長謝淑亞，在降會旗及聖火熄滅儀式後賽會正式落幕。

新北市體育局表示，本屆全障運選手表現精彩耀眼，其中新北市田徑、射擊雙棲好手黃楷倫在田徑男子輪椅組鐵餅、標槍及鉛球包下3金，並於鐵餅、鉛球締造全國紀錄。另一位新北選手危宇澤在聽覺障礙男子組田徑賽事一口氣拿下100公尺、200公尺、400公尺、400公尺跨欄、110公尺跨欄、跳高及跳遠共7面金牌，其中400公尺跨欄同時打破大會及全國紀錄，110公尺跨欄、跳高也雙雙改寫大會紀錄。

另外聽障女子100公尺跨欄世界紀錄保持人許樂，傷後重返賽場就勇奪100公尺、100公尺跨欄、400公尺跨欄及跳遠4面金牌，其中400公尺跨欄更刷新大會紀錄。台北市謝宛錚則在射擊與游泳賽場雙棲出擊，展現勇於挑戰不同舞台的運動家精神。另外台北市代表隊在保齡球視覺障礙、肢體障礙組賽事合計拿下20金12銀6銅成為最大贏家，柯茗碩、李佳婕連續兩屆「開五金行」，邱文昇更連三屆成為「五金王」。

新北市副市長劉和然致詞時表示，任何運動賽會所有的選手，拿到獎牌的時候都會開心的笑甚至是感動的落淚，因為他在挑戰自己挑戰極限。全障運更不一樣，它不僅在挑戰自我挑戰極限，還要打破自己的限制。各位選手在場上努力表現堅毅不拔的勇氣、永不服輸永不妥協的眼神，都留在所有人心中。

劉和然說，雖然賽會即將落幕，但選手帶給大家的感動與力量，不會隨著閉幕而結束，而是會持續陪伴大家向前。他指出，這幾天在每一場競賽中，看見選手永不放棄的精神。劉和然最後也感謝所有幕後工作夥伴，包括裁判、醫護、交通、維安及志工人員的專業與付出，讓賽會得以順利圓滿舉行。

在降下全障運會期後，劉和然代表新北市將會期交接給下一屆主辦城市雲林縣，由雲林縣副縣長謝淑亞接下，展現薪火相傳、持續前行的意義。謝淑亞表示感謝新北市留下這麼棒的新的里程碑，也誠摯地邀請所有選手及民眾117年全障運雲林再見。

到場參加閉幕式的運動員全體起立降會旗。記者黃子騰／攝影

全障運閉幕典禮聖火熄滅儀式。記者黃子騰／攝影