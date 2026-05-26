中職／小龍女前進福岡巨蛋熱情應援 日本球迷感受台式魅力

味全龍隊Dragon Beauties成員李多慧、小映、林襄、菲菲與沛沛，上周受邀前往日本職棒福岡軟銀鷹隊主場參與「HAWKS ASIAN DAY」活動，透過場內應援演出與交流互動，向日本球迷展現台灣職棒獨具特色的應援文化與青春魅力。

女孩們此次特別前往福岡知名娛樂地標「BOSS E・ZO FUKUOKA」參訪體驗，走訪多項人氣設施，包括充滿棒球歷史與傳奇精神的「王貞治棒球博物館Supported by Hakata Green Hotel」，也特別參觀徐若熙加盟紀念展，隨後體驗結合運動娛樂的「89 PARK」棒球娛樂設施，以及融合光影科技與沉浸式藝術的「teamLab Forest Fukuoka - SBI SECURITIES Co., Ltd.」，感受福岡融合棒球文化、科技娛樂與觀光休閒的多元魅力。

Dragon Beauties在福岡巨蛋比賽帶來精彩應援演出，不僅與軟銀官方舞蹈與表演團隊「Honeys」共同演出開場舞表演，也參與局間應援及吉祥物場中互動演出。現場台日球迷齊聲歡呼、氣氛熱烈，球迷紛紛拿起應援毛巾與手機記錄精彩畫面，讓球場洋溢濃厚台式應援嘉年華氛圍。女孩們透過熱情應援與近距離互動，成功讓更多日本球迷感受到台灣職棒應援文化的魅力。

龍隊表示，近年持續推動國際交流，希望透過棒球賽事、應援文化與跨國合作，深化台日雙方球迷連結，並積極提升台灣職棒國際能見度，未來也期待持續與亞洲各地球團及球迷創造更多交流機會，讓更多國際球迷看見台灣棒球與應援文化的熱情與活力。

徐若熙加盟紀念展。圖／味全龍隊提供

Dragon Beauties與福岡軟銀鷹的官方舞蹈與表演團隊「Honeys」共同演出開場舞表演。圖／味全龍隊提供

台日應援交流。圖／味全龍隊提供