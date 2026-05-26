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中職／明星賽投票不一樣了？悍將6人領先 兄弟連20屆人氣王紀錄危險

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將曾峻岳出席中華職棒明星賽宣告記者會。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將曾峻岳出席中華職棒明星賽宣告記者會。記者蘇健忠／攝影

2026中華職棒明星賽網路投票今天中午12點正式起跑，往年有「百萬爪迷」支持的中信兄弟隊，都能在各位置取得領先地位，但目前由「不一樣了」富邦悍將隊暫時領先。

兄弟近年是人氣和戰績兼具的球隊，但今年目前以11勝26敗位居聯盟爐主；悍將則是一改近年頹勢，以21勝16敗暫居聯盟第2，落後味全龍隊4場勝差。

戰績似乎對明星賽投票產生影響，目前先發投手由悍將李東洺領先兄弟羅戈。中繼投手悍將張奕領先統一獅隊髙塩將樹。救援投手悍將曾峻岳領先兄弟李振昌。

捕手悍將戴培峰領先兄弟高宇杰，一壘悍將范國宸領先兄弟許基宏，二壘兄弟岳東華領先獅隊林泓弦，三壘雄鷹吳念庭領先悍將王念好，游擊江坤宇領先獅隊陳聖平。指定打擊悍將張育成領先獅隊陳鏞基。外野依序是獅隊陳傑憲、桃猿陳晨威、兄弟宋晟睿。全壘打大賽前4名依序是悍將張育成、雄鷹魔鷹、龍隊吉力吉撈・鞏冠、朱育賢。

12個位置領先者悍將球員佔6人、兄弟3人、雄鷹1人、獅隊1人、桃猿1人，獨缺龍隊。

不分位置總票數排名依序是曾峻岳、戴培峰、陳傑憲、張育成，四人票數都破萬，差距相當接近。自2005年彭政閔起，中華職棒人氣王已經連20屆由黃衫軍壟斷（2020因疫情取消），目前兄弟最高票江坤宇只排在第8名，這項紀錄有可能在今年畫下句點。

曾峻岳 富邦悍將 中信兄弟 中職 明星賽 戴培峰 張育成 陳傑憲

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