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中職／去脈絡化？拆解平野受訪始末 直指媒體不該報導下台標語

聯合報／ 本報記者陳宛晶
中信兄弟象總教練平野惠一。記者陳正興／攝影
中信兄弟象總教練平野惠一。記者陳正興／攝影

難以理解中信兄弟隊總教練平野惠一「去脈絡化」的指控，但若是平野說出此次話題中心的「不是真心愛兄弟」這句話的脈絡，其實很簡單，沒有任何繞圈，當時同業在訪問中提出的第一個問題就是：「球迷很關心球隊打擊狀況，昨天有球迷舉牌，是否有看到？」

面對這顆直球，平野並未馬上給出答案，而是反問：「你怎麼看？」而同業回答：「出自於對球隊的熱愛，希望有所改變，所以才會有這樣的反應。」平野正是在這樣的脈絡下回應：「如果你是真的熱愛這支球隊，不會有這樣的行動。」

引導受訪者答題方向，這並不是訪問中應該出現的狀況，然而在已有通往安全境地指示牌的情況下，平野仍然自己選擇了往險境走。

中信兄弟象球迷舉出「打教下台」標語。記者陳正興／攝影
中信兄弟象球迷舉出「打教下台」標語。記者陳正興／攝影

提問還包括「是昨天就知道有那個看板嗎？」平野說：「不知道，與其關注那種球迷，還不如關注落後還一直幫我們加油的球迷。」甚至主動詢問記者前一天是否有報導「打教下台」標語一事，在得知「有」後，平野當場教育記者，「你說你昨天有寫那個報導、那個照片，如果他們看了也可能因此受傷，對吧？如果今天這個看板是很具體，比如第一棒放誰、這時應該怎樣，那我覺得是好事，像那種回日本、下台的，我就會覺得為什麼要去在意。」、「與其去報導這樣的球迷，為何不寫戰績不好還繼續為我們加油的死忠球迷。」

荒唐的是，這並不是一張在三萬人中為了生事硬要找出的一張標語，而是透過轉播鏡頭全場都在本壘後方舉著，但在平野眼中，我們應該對此視而不見。

平野在這段訪問後段確實有提到日職的狀況，他說：「阪神是會直接讓那些球迷離場，不允許球迷出現這樣負面、毀謗的言詞，如果是這樣的環境，女生會願意來嗎？家長會敢帶小孩來嗎？如果他們問爸爸媽媽那是什麼意思怎麼辦？以前日本也有很多球迷會來球場罵人，日職後來禁止這些球迷進場。成績不好被罵、被講什麼是一定的，但我想表達的是，這種毀謗、傷害的行動是不好的，如果因此讓他們受傷呢？」

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同業在此時提到「有聽說他們收到很多私訊騷擾」，平野回應：「如果在意就不要看、不喜歡被罵就不要看，平常大家講什麼當然可以看，但誹謗、中傷這些是不行的，這應該大家都知道吧！」這是整段訪問唯一關於私訊的部分，甚至不是由平野主動提起。

平野說：「撇開這些不是球迷的球迷，讓更多女性、小孩球迷願意進場，後來日職環境慢慢就有改變，媒體開始報導真正的球迷心聲，球員也開始用社群軟體把平常在做的事告訴球迷，讓球迷知道他們想知道的事，但現在比較不OK的是，出現這樣的球迷，媒體還把這件事放大、廣為宣傳，很容易讓球員和球迷的距離越來越遠。」

直到最後仍在教育媒體不該報導舉牌事件，平野或許認為媒體應該把這整段訪問重點放在借鏡日職，而非持續報導這張標語。然而平野的聲明指控媒體將焦點放在「如果是真心熱愛這支球隊，就不會做這樣的事情」是去脈絡化的作法，所謂的「去脈絡化」是指抽離時空背景後，導致受訪者的語意發生反轉或產生惡意誤導，平野的這句發言即是針對特定標語事件所作出的具體回應，究竟是否「去脈絡化」可受公評。

中職 中信兄弟 平野惠一

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