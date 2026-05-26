日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

讀賣巨人隊監督阿部慎之助昨天晚上因涉嫌對18歲女兒施暴遭到逮捕，震撼日本球界，阿部在今天與球團老闆山口壽一見面，主動提出請辭監督，已經獲准，即日起由橋上秀樹代理監督。

球團還原事件，阿部於25日晚上6點左右，在家中與女兒發生爭吵，試圖制止時，因為18歲長女頂嘴而動怒，失控抓住女兒的衣領並摔倒在地對其施暴。

女兒隨後向ChatGPT尋求建議，得到「向兒童相談所通報」的回覆，因此進行通報，而兒童相談所隨後報警，警視廳澀谷署隨即以現行犯逮捕阿部，已於26日將其釋放。讀賣新聞報導指出，阿部過去與女兒並無發生過糾紛。

家暴事件掀起巨浪，外界熱議阿部的去留，他已在今天上午向球團老闆表達請辭，阿部表示，「我讓擁有光榮傳統的巨人軍總教練名聲蒙羞了。」

山口壽一表示，施暴屬於嚴重事件，球團判斷已無法允許阿部繼續擔任監督，「在交流戰前夕發生這樣重大的醜聞，我們向所有球迷和所有職棒相關人士表達深深歉意。」