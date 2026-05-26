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日職巨人隊監督阿部慎之助涉對長女施暴 球團將檢討去留

中央社／ 東京26日專電

日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助昨天因涉嫌在東京住家對長女施暴遭警視廳逮捕，今天凌晨獲釋。巨人球團隨後發表聲明致歉，表示將就阿部的處分與去留進行檢討，並由首席打擊教練橋上秀樹自今日起代理總教練職務。

日本放送協會（NHK）報導，警方指出，47歲的阿部25日在東京澀谷區住家內，涉嫌將同住的18歲長女推倒並施以暴力。東京都內兒童相談所當晚接獲相關通報後報警，事件曝光。

警方表示，事發時長女與15歲次女正在爭吵，阿部疑似上前勸阻過程中動手。阿部接受調查時已承認相關犯行，今天凌晨零時過後獲釋離開澀谷警署。

巨人球團社長國松徹發布聲明說，「暴力絕對不能被容許，我們以極為嚴肅的態度看待此事。球隊在交流戰前夕發生如此重大醜聞，對此向所有職棒相關人士與球迷致上最深歉意。」

他並指出，將就阿部未來去留及相關處分進一步研議。自26日起，將由首席打擊教練橋上秀樹代理職務。

日本職棒中央聯盟、太平洋聯盟交流戰今天開打，巨人原定在主場東京巨蛋迎戰福岡軟銀鷹，球隊臨戰前爆出總教練涉案，也讓球界震驚。

阿部出生於千葉縣，球員時期為日本代表強打捕手，2000年以選秀逆指名第一位加盟巨人，2007年擔任隊長，日職生涯累計出賽2282場，敲出2132支安打、406支全壘打、1285分打點，曾獲中央聯盟最有價值球員。

他也曾代表日本兩度參加世界棒球經典賽，以及雪梨與北京奧運。2019年退休後轉任教練，2024年起接掌巨人總教練，首年即率隊奪下中央聯盟冠軍。

阿部慎之助 讀賣巨人 東京

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