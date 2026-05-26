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日職讀賣巨人監督阿部慎之助 涉對女兒施暴遭逮捕

中央社／ 東京25日專電

日本警方今天表示，日本職棒讀賣巨人隊監督阿部慎之助今天因涉嫌對18歲女兒施暴，遭警視廳以現行犯逮捕。阿部已承認相關指控，供稱因勸阻女兒與姊妹爭吵時對方頂嘴，一時情緒失控動手。

日媒共同社、Sponichi Annex報導，根據辦案相關人士說法，警視廳今天以涉嫌暴行逮捕47歲的阿部慎之助。

兒童相談所今晚接獲阿部18歲女兒求助，表示「被父親毆打」，隨後通報警方。警方指出，阿部涉嫌在東京都內住家毆打女兒，並掐住她頸部。

現役職棒總教練在球季期間被以現行犯逮捕的情況前所未見，震撼日本棒球界。

阿部在接受調查時坦承犯行，表示當時女兒與姊妹發生爭執，他出言制止並要求安靜，但遭到回嘴，才一時氣憤失控動手。警方目前正進一步調查事發經過與詳細情況。

日職將於明天展開中央、太平洋聯盟交流戰，巨人隊原訂在主場東京巨蛋迎戰福岡軟銀鷹。

阿部慎之助 讀賣巨人 日職

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