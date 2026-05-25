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華南少棒劉晨曦搭配捕手是圍棋高手 助新北搶勝

中央社／ 台北25日電

華南少棒賽敗部賽事，新北市今天靠劉晨曦5.2局失1分好投，率隊以7比1擊敗花蓮、保住晉級生機；捕手搭檔陳奕樺是圍棋6段好手，也認為圍棋有助場上應變。

115年華南金控盃全國少棒賽敗部賽事，新北市今天與花蓮縣交手。新北市隊先發投手劉晨曦開賽稍微有狀況，因為安打、失誤、投手犯規先掉1分，接著又被敲出長打、投出保送，但關鍵時刻三振化解危機，沒有多掉分數。

劉晨曦2局過後回穩，今天總計用82球投5.2局，被敲出3支安打，投出7次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，拿下勝投。

新北市隊雖然開賽處於落後，1局下追分，靠著安打、保送，對手單局3次守備失誤追回2分超前，2局下再靠著接連安打攻勢串聯攻下3分，5局多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。

新北市隊總教練戴漢昭稱讚劉晨曦好球率高，發揮控球優勢，本來就是能丟長局數的投手；劉晨曦則表示，直到4局開始控球才真正達到隨心所欲，「突然變很準，感覺揮臂也比較順。」

劉晨曦從幼兒園開始，受爸爸影響開始打社區棒球，球齡長、場上9個位置都守，最喜歡的角色是投手，自認優勢是耐投，家住在新莊棒球場附近，是地主球隊富邦悍將的球迷。

今天搭配捕手陳奕樺引導有功，打擊方面也有2安好表現，陳奕樺不僅是球隊主戰捕手，還是圍棋6段的高手，下棋起步比棒球更早，他透露2年前一度因為圍棋檢定考試沒過，退出棒球隊一段時間，後來完成升級後才重回球場。

陳奕樺透露，現在更愛棒球，場上的刺激體驗帶來成就感，希望未來能當職棒選手，但還是會把圍棋當興趣，下棋對打球有幫助，「棒球是用直覺，圍棋要思考很久策略，所以頭腦會變好，能幫助應變比賽情況。」

花蓮 新北

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