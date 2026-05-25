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韓職／王彥程暫居韓華鷹三冠王 主要數據都在聯盟名列前茅

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王彥程。圖／悍創運動經紀提供
王彥程。圖／悍創運動經紀提供

韓職棒本季賽事開打近兩個月，韓華鷹隊台灣投手王彥程展現王牌架勢，不但暫居隊上三冠王，主要投球數據也在聯盟名列前茅，韓華鷹這筆投資真是物超所值。

韓華鷹透過「亞洲外援制度」以年薪10萬美元簽下王彥程，這位25歲好手離開日本職棒樂天隊，轉戰韓職立刻成為球隊即戰力，目前出賽10場投出5勝2敗、防禦率2.72、奪三振48次，高水準表現獲得韓華鷹總教練金卿文肯定，也一再成為韓媒報導的熱門話題。

起亞虎隊洋投歐勒（Adam Oller）目前6勝獨居聯盟勝投王，王彥程和另4名投手5勝並列第2，韓華鷹39歲老將柳賢振也在其中。

王彥程的防禦率在聯盟排名第4，也是韓華鷹投手群唯一低於3的投手，奪三振排名第8，領先柳賢振1K，投56.1局、被打擊率2成52分別名列第5和第7。

王彥程22日對斗山熊隊先發7局失兩分，繳出優質內容奪勝，也寫下韓職生涯單場最長局數，韓華鷹昨天完成3連戰橫掃，目前戰績23勝24敗在韓職10隊排名第5，兩名主力先發左投王彥程、柳賢振合力貢獻10勝。

王彥程 韓華鷹 韓職

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