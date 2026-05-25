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中職／若10連敗想領獎牌 郭天信去年K掉林智勝今年不敢同一招對陳鏞基

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

中職明星賽「郭天信魔咒」能否破咒？顯然並非郭天信關注的焦點，今天被問到此事，第一反應竟是，「如果湊到10連敗，聯盟應該可以做獎牌給我。」

郭天信參與4屆明星賽以來，打過兩次中華隊、兩次明星隊，累積8戰全敗，包含去年第二場和局，臨時加碼用全壘打大賽PK決勝，郭天信還不曾在明星賽感受贏球滋味。

被問到是否有信心在今年止敗，郭天信想了一下用微弱的聲音說：「沒有」，他說：「還是希望球迷可以投票給我，給我有止敗的機會，有沒有止敗順其自然，大家開心最重要。」

郭天信表示，「應該沒有人跟我一樣8連敗，如果再輸2場、10連敗，聯盟應該可以做獎牌給我。」被虧感覺比起止敗，更期待寫紀錄，郭天信笑說：「看看是先10連敗還是先止敗。」

郭天信去年在明星賽面對林智勝飆K，事後表達後悔，今年還有陳鏞基「最後一舞」將在本季打完引退，但對於在明星賽三振「基哥」讓他直呼不敢，「不同隊的不好意思啦！」

陳鏞基 林智勝 郭天信

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