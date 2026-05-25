中職／談對決平野惠一燃起興趣 呂彥青：讓他見識一下我的球

中華職棒明星賽今年再度前進台北大巨蛋，今天舉辦賽事宣告記者會，中信兄弟隊由投手呂彥青代表出席，被問到想對決選手一時想不出答案，媒體提議兄弟教頭平野惠一，呂彥青笑答：「如果可以和平野對決一下不錯。」

兄弟本季戰績低迷，正值5連敗關頭，今天記者會上會長蔡其昌多次點名「最近有隊球迷心情很不好」、「有時輸的球隊氣氛不太好，對吧，彥青？」

頻頻被cue，呂彥青也說：「這表示會長有跟上時事」。談到球隊低潮，他表示，「連敗是一個過程，每天該做的事情一樣，把最好表現做出來，輸了明天還是要比賽，還是要做一樣的事情，大家把心態調整好，就不會差太多。」

被問到想在明星賽對決誰，呂彥青一時想不到答案，「我都還好，上場打擊好像還不錯。」想想又覺得不妥，「不要做危險動作好了，怕受傷，我可以上場守備，但不要打擊。」

媒體提議平野，呂彥青頓時有了興趣，「如果可以和平野教練對決一下不錯喔！不然他只打過王建民的球，讓他見識一下我的球。」