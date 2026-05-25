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中職／最想對決OPS破200的張育成 曾峻岳盼更多悍將入選明星賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳(左二)。 記者蘇健忠／攝影
曾峻岳(左二)。 記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊過去兩年都是明星賽最少入選球星隊伍，今年球隊戰績強勢提升，是否可能升級星度？曾峻岳笑說，要拉票，自己也不知道怎麼拉，只能說希望球迷可以投給表現好的球員。

今年明星賽以亞冠賽中華隊、明星賽形式對抗，曾峻岳過去也曾打過亞冠賽，但留下不堪回首的成績，他直言：「那時候在東京，就是一個滿不好的回憶，第一次站上那個地方，但表現出來不是自己想像的那樣，我覺得太想表現自己，結果超出自己的能力，那時候身體滿疲勞的，做自己做不到的事情。」

今年經典賽重返東京巨蛋，曾峻岳說再次踏上東京巨蛋時，三年前的回憶還是在，「但我告訴自己，已經過去三年了，就想說重新開始。」這回的表現讓他一雪前恥，曾峻岳說：「我已經從哪裡跌倒從哪裡站起來了。」

往年亞冠賽都有外卡名額，但曾峻岳對此興趣缺缺，「因為今年提早開機，怕影響到明年球季。」至於明星賽的亞冠隊，他說哪一隊都可以，「去年碰到受傷，今年希望自己可以上場。」

最想對決的悍將則點名張育成，曾峻岳解釋：「因為他最厲害，OPS破200，我看到都會怕，希望他可以維持下去，所以我希望明星賽可以和他對決看看，應該會用玩的方式對決，不會太認真，到時候有遇到再說。」

悍將2024年8人、2025年7人參與明星賽，人數都各隊最少，悍將本季戰績不一樣，也令人好奇入選人數是否有望提升。曾峻岳對此表示，希望今年有更多隊友一起參加，「希望球迷可以投給表現好的球員，讓他們可以參加年度盛事。」

曾峻岳 明星賽 張育成

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